Cerabyte présente une mémoire à film céramique haute densité au SDC 2023

Dans une annonce récente, la startup allemande Cerabyte a dévoilé sa remarquable mémoire à film céramique lors de la SNIA Storage Developers Conference (SDC) 2023. Cette technologie innovante utilise des couches de céramique d’une épaisseur de 50 à 100 atomes pour stocker les données. Semblable aux codes QR, un faisceau laser ou de particules crée une matrice de données, qui peut être lue à l'aide de techniques d'imagerie microscopique à haute résolution ou de microscopie à faisceau électronique.

CeraMemory, comme l'appelle l'entreprise, possède des capacités de durabilité impressionnantes, avec la capacité de conserver les données pendant plus de 5,000 273 ans. De plus, cette mémoire en céramique résiste aux environnements corrosifs, acides et radioactifs ainsi qu'aux perturbations des impulsions électromagnétiques (EMP). Il peut résister à des températures allant de -300 degrés Celsius à XNUMX degrés Celsius.

Une cartouche contenant des feuilles recouvertes de couches de céramique hébergerait le CeraMemory, offrant des débits de données de Go/s. Une autre variante appelée CeraTape prévoit d'utiliser un substrat flexible de 5 microns d'épaisseur avec un revêtement céramique de 10 nm d'épaisseur, offrant des densités extraordinaires de To/cm75 et réduisant le coût total de possession (TCO) du stockage du centre de données de XNUMX %.

La feuille de route technologique de Cerabyte englobe l'évolutivité des tailles de bits, allant de 100 nm à 3 nm. D’ici 2030-2035, la densité projetée de To/cm10 permettra des densités de stockage en rack de centre de données comprises entre 100 Po et 1 Po avec des feuilles, et une stupéfiante XNUMX Mo avec CeraTape.

Il est intéressant de noter que la mémoire à film céramique de Cerabyte est distincte des disques optiques M-Disc de Millenniata. Les disques de Millenniata, qui existent depuis plusieurs années, utilisent également des matériaux céramiques pour le stockage des données et ont une durée de vie d'archives revendiquée de 1,000 XNUMX ans. Cependant, aucun développement récent n'a été signalé concernant la technologie de Millenniata.

Notamment, des chercheurs de l’Université du Minnesota, en collaboration avec le National Institute of Standards and Technology (NIST), ont réalisé des progrès significatifs dans la technologie spintronique. La spintronique, qui repose sur les spins électroniques plutôt que sur le courant, offre la possibilité d'un traitement des données plus rapide et plus efficace.

Dirigée par le professeur Jing-Ping Wang, l'équipe de l'Université du Minnesota a développé un semi-métal topologique par dopage magnétique, utilisant spécifiquement du Fe, dans un isolant topologique faible. Ce semi-métal topologique Pt3Sn pulvérisé fonctionne comme un semi-métal conducteur lorsqu'un champ magnétique est appliqué dans le plan du film, présentant une résistance longitudinale diminuée. Les travaux de l'équipe ont été publiés dans un article de Nature Communications.

Cette avancée dans la science des matériaux pourrait permettre de faire progresser les dispositifs à couple spin-orbite (SOT) pour la mémoire, tels que la MRAM, ainsi que les applications de traitement basées sur le spin. Les chercheurs pensent que cela pourrait conduire à la création de dispositifs SOT MRAM et logiques basés sur le spin plus économes en énergie et compatibles avec l'industrie. De plus, ils suggèrent que le processus de fabrication du Pt3Sn est moins complexe que celui d’autres matériaux topologiques et pourrait être intégré au traitement CMOS conventionnel.

Dans l'ensemble, l'introduction par Cerabyte de la mémoire à film céramique haute densité au SDC 2023, combinée aux développements de l'Université du Minnesota dans le domaine des semi-métaux topologiques, présente l'avenir prometteur du paysage des mémoires basées sur spin et des dispositifs logiques.

– Mémoire à film céramique : technologie qui utilise de fines couches de céramique pour stocker les données.

– Dispositifs spintroniques : dispositifs qui s'appuient sur des spins électroniques plutôt que sur le courant pour déplacer et traiter les données, offrant ainsi un traitement des données plus rapide et plus efficace.

– MRAM : Magnetic Random Access Memory, un type de mémoire non volatile qui conserve les états de la mémoire même lorsque l’alimentation est coupée.

– Semi-métal topologique : matériau qui présente simultanément un comportement métallique et isolant.

– Dispositifs à couple spin-orbite (SOT) : dispositifs qui utilisent le couple généré par l'interaction entre le spin d'un électron et son orbite pour manipuler les états magnétiques.

– Traitement CMOS : traitement complémentaire métal-oxyde-semi-conducteur, une technologie utilisée pour la fabrication de circuits intégrés.

– Cerabyte : introduction d’une cartouche Cerabyte utilisant des couches de céramique de 50 à 100 atomes d’épaisseur pour le stockage des données. Les débits de données sont en Go/s. La future feuille de route comprend CeraTape avec une couche de céramique de 10 nm d'épaisseur pour des densités en TB/cm carré, et la future feuille de route à plus haute densité utilise des feuilles.

– Des chercheurs de l’Université du Minnesota en collaboration avec une équipe du National Institute of Standards and Technology (NIST) : Développement d’un semi-métal topologique par dopage magnétique. Le matériau présente une résistance longitudinale diminuée lorsqu'un champ magnétique est appliqué, ce qui en fait un semi-métal conducteur.

– Nature Communications : publication sur les recherches de l'Université du Minnesota sur les semi-métaux topologiques.

