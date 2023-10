Une étoile centrale dans une nébuleuse planétaire met en lumière sa vie

Résumé:

Une équipe de recherche internationale dirigée par le professeur Klaus Werner a étudié une étoile centrale d'une nébuleuse planétaire située dans un amas d'étoiles ouvert. Ils ont pu déterminer la masse perdue par l’étoile centrale au cours de sa vie, mettant ainsi en lumière l’évolution stellaire. L'étude est publiée dans la revue Astronomy & Astrophysics.

Les amas d'étoiles ouverts sont des ensembles d'étoiles qui se sont formées simultanément à partir d'un nuage dense de gaz et de poussière. Les étoiles de ces amas ont le même âge mais diffèrent en masse. Plus une étoile est massive, plus elle consomme rapidement son combustible nucléaire et évolue en naine blanche. Les chercheurs ont utilisé les amas d’étoiles comme laboratoire pour mesurer la fiabilité des théories de l’évolution stellaire.

L’une des incertitudes de la théorie de l’évolution stellaire concerne la quantité de matière perdue par une étoile au cours de sa vie. La perte de masse est substantielle, des étoiles comme notre Soleil perdant environ la moitié de leur masse au moment où elles deviennent des naines blanches. La relation entre la masse de naissance d'une étoile et sa masse au moment de sa mort en tant que naine blanche est connue sous le nom de relation de masse initiale-finale.

L'équipe de recherche a étudié l'étoile centrale de l'amas d'étoiles Messier 37 et a déterminé que sa masse était de 0.85 masse solaire, indiquant qu'elle avait perdu 70 % de sa matière au cours de sa vie. L’étoile avait également une composition chimique particulière, indiquant un événement inhabituel dans son passé récent.

Cette détermination précise de la relation de masse initiale-finale est fondamentale en astrophysique car elle détermine l'étape finale de l'évolution d'une étoile, qu'elle devienne une naine blanche, une étoile à neutrons dans une explosion de supernova ou un trou noir. De plus, la matière éjectée des étoiles contribue à l’évolution chimique des galaxies et de l’univers entier.

Source : Université de Tübingen