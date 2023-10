Décodage de la dégradation des protéines : aperçu de la fonction de l'ubiquitine ligase

By

Les chercheurs ont fait des progrès significatifs dans la compréhension du processus complexe de dégradation des protéines en combinant la cryomicroscopie électronique (cryo-EM) et les techniques d’apprentissage en profondeur. Cette étude révolutionnaire met en lumière la fonction d’une ubiquitine ligase clé, offrant des informations précieuses sur des maladies comme le cancer.

La dégradation des protéines est un processus essentiel au maintien de l'homéostasie cellulaire. Cela implique la dégradation et le recyclage ciblés de protéines indésirables, influençant les activités cellulaires telles que la régulation du cycle cellulaire, la mort cellulaire et la réponse immunitaire. Au centre de ce processus se trouve le protéasome, centre de recyclage cellulaire. Les protéines marquées pour la dégradation portent une étiquette moléculaire constituée d'une chaîne de molécules d'ubiquitine, qui est attachée par des enzymes appelées ubiquitine ligases.

L’étude du processus de polyubiquitination a toujours été un défi en raison de sa nature rapide et complexe. Pour surmonter cet obstacle, des scientifiques du BioCenter de Vienne et de l'École de médecine de l'UNC ont combiné la cryo-EM avec des algorithmes d'apprentissage profond. Cette approche innovante leur a permis de capturer le processus étape par étape de la polyubiquitination et de visualiser les interactions moléculaires complexes impliquées.

Les chercheurs se sont concentrés sur l’Anaphase-Promoting Complex/Cyclosome (APC/C), une ubiquitine ligase qui joue un rôle crucial dans le cycle cellulaire. Ils ont pu découvrir les mécanismes par lesquels APC/C attache les signaux d’ubiquitine, ce qui était auparavant inconnu. À l’aide de réseaux neuronaux, ils ont reconstruit les mouvements dynamiques de l’APC/C lors de la polyubiquitination, réalisant ainsi une première dans la recherche sur la dégradation des protéines.

La collaboration a été la clé du succès de cette étude, les chercheurs de diverses équipes contribuant au développement du logiciel et à la validation des résultats. L'importance de cette recherche s'étend au-delà de son impact immédiat, ouvrant la voie à de futures recherches sur la régulation d'autres ubiquitine ligases. À terme, ces connaissances approfondiront notre compréhension du métabolisme des protéines et de ses implications sur la santé humaine et les maladies, notamment le cancer.

– « Analyse cryo-EM (TR-EM) résolue dans le temps de la polyubiquitination du substrat par le complexe/cyclosome favorisant l'anaphase RING E3 (APC/C) » par Tatyana Bodrug et al., Nature Structural & Molecular Biology. DOI : 10.1038/s41594-023-01105-5