Nouvelles découvertes sur les cellules immunoréactives cFos et 53BP1 dans l'hippocampe

Les chercheurs de l’Université de la santé et des sciences de l’Oregon (OHSU) ont fait des progrès significatifs dans la compréhension du rôle des cellules immunoréactives cFos et 53BP1 dans l’hippocampe. Un modèle de souris de remplacement ciblé a été utilisé pour étudier les effets du conditionnement de la peur sur ces cellules dans différents groupes d'âge et sexes.

Des études antérieures ont montré que les cFos, un marqueur de l'activité neuronale, peuvent être induites en réponse au conditionnement de la peur. Cependant, les dernières recherches ont révélé une différence spécifique au sexe dans l’activation des cFos. Les jeunes souris femelles ont présenté une augmentation transitoire du nombre de cellules immunoréactives cFos après conditionnement par la peur, alors que les jeunes souris mâles n'ont pas présenté la même réponse.

Il est intéressant de noter que les souris femelles et mâles d’âge moyen présentant la forme E2 du gène de l’apolipoprotéine E4 (apoE) ont maintenu l’augmentation transitoire du nombre de cellules immunoréactives cFos, alors que celles présentant les formes E3 et E4 ne l’ont pas fait. Ceci suggère que la présence de l'allèle E2 pourrait conférer un effet protecteur contre le déclin de l'activation de cFos lié à l'âge.

En revanche, aucune différence n’a été détectée dans les cellules immunoréactives 53BP1 entre les différents groupes. 53BP1 est un marqueur de la réponse aux dommages de l’ADN et des processus de réparation.

Ces résultats ont des implications importantes pour la compréhension des mécanismes moléculaires sous-jacents au conditionnement de la peur et aux changements de l’activité neuronale liés à l’âge. Les différences spécifiques au sexe et à l'allèle dans l'activation des cFos mettent en évidence l'interaction complexe entre les facteurs génétiques, l'âge et la fonction neuronale.

Les installations principales de microscopie de l'OHSU ont joué un rôle déterminant dans la capture d'images représentatives des cellules immunoréactives cFos et 53BP1 dans la région CA1 de l'hippocampe. Ces images fournissent des preuves visuelles précieuses des différences observées dans l’étude.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour élucider pleinement les mécanismes sous-jacents et les implications thérapeutiques potentielles de ces découvertes. En démêlant les liens complexes entre les facteurs génétiques et l’activité neuronale, les scientifiques peuvent ouvrir la voie à de nouvelles approches dans la prévention et le traitement du déclin cognitif lié à l’âge.