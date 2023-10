Un compartiment nouvellement découvert dans les cellules : l'exclusome

Des chercheurs de l’ETH Zurich ont récemment découvert un compartiment jusqu’alors inconnu dans les cellules de mammifères appelé exclusome. Ce compartiment est constitué d'anneaux d'ADN appelés plasmides et est situé dans le plasma cellulaire, ce qui est inhabituel puisque la majeure partie de l'ADN des cellules eucaryotes est conservée dans le noyau. Les résultats de cette découverte ont été publiés dans la revue Molecular Biology of the Cell.

Les plasmides trouvés dans l'exclusome peuvent provenir à la fois de sources externes et de télomères, les extrémités coiffées des chromosomes. Dans certaines cellules cancéreuses, des anneaux télomériques sont souvent formés en joignant ces segments d’ADN. Cependant, ces anneaux ne disposent pas des modèles nécessaires à la production de protéines. Les chercheurs de l'ETH Zurich ont démontré que le noyau de la cellule élimine sélectivement ces anneaux d'ADN ainsi que les plasmides provenant de sources externes et les dépose dans le plasma cellulaire. Ce processus aide les cellules à différencier leur propre ADN qui est encore nécessaire et l’ADN étranger qui n’est plus nécessaire.

L'une des fonctions potentielles de l'exclusome est son rôle dans la mémoire immunologique cellulaire. Les chercheurs ont étudié une protéine spécifique qui se lie à l’ADN, notamment aux anneaux d’ADN. Cette protéine peut déclencher une cascade de signaux qui incite les cellules à libérer des substances messagères inflammatoires, indiquant la présence d'un agent pathogène. L'exclusome peut être impliqué dans ce processus et perpétuer l'illusion d'une infection en cours, conduisant à des réponses auto-immunes telles que le lupus érythémateux disséminé.

Ruth Kroschewski, la chercheuse principale, estime que l'exclusome est un vestige d'une évolution précoce. Les cellules eucaryotes sont issues de la fusion de bactéries avec des archées, et l’ADN en forme d’anneau de ces organismes devait être protégé. L'exclusome sert de forme primitive de noyau cellulaire, avec une structure d'enveloppe plus simple que l'enveloppe nucléaire. Les raisons pour lesquelles les plasmides sont enfermés dans cette enveloppe imparfaite sont encore inconnues.

D'autres recherches se concentreront sur l'étude des modifications de l'ADN plasmidique et des mécanismes responsables du dépôt des plasmides dans l'exclusome. Cet organite récemment découvert ouvre divers mystères que les chercheurs tentent de percer, mettant en lumière les subtilités fascinantes des compartiments cellulaires.

Source : ETH Zurich