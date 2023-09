Le Celestron EclipSmart Travel Solar Scope 50 : un télescope solaire portable et pratique

Le Celestron EclipSmart Travel Solar Scope 50 est un télescope solaire conçu pour une utilisation occasionnelle et occasionnelle. Il offre un grossissement jusqu'à 18x, ce qui le rend idéal pour observer les taches solaires. Le télescope est livré avec un filtre solaire permanent, garantissant la sécurité des observateurs et éliminant le besoin d'accessoires supplémentaires. Il est conçu spécifiquement pour voyager, avec un trépied léger et un petit sac à dos inclus dans le kit.

Le télescope présente une ouverture de 2 pouces/50 mm, une distance focale de 4 pouces/360 mm et un rapport focal de f/7.2. Le filtre solaire en verre non amovible répond à la norme de sécurité ISO 12312-2, bloquant les infrarouges, les ultraviolets et 99.99 % de la lumière solaire visible. Il fournit des images nettes d’un blanc bleuâtre du disque solaire avec un minimum de franges de couleur.

Le Celestron EclipSmart Travel Solar Scope 50 comprend un oculaire Kellner de 20 mm pour un grossissement 18x ​​et une diagonale en étoile pour des angles de vision confortables. Il utilise une monture manuelle alt-azimut de base avec une fixation de poignée panoramique, mais le trépied n'est pas très stable dans des conditions venteuses. Il est recommandé d'utiliser un trépied plus robuste pour une vue plus stable.

Dans l’ensemble, le Celestron EclipSmart Travel Solar Scope 50 est un télescope solaire pratique et portable pour les chasseurs d’éclipses et ceux intéressés par l’observation des taches solaires. Sa conception tout-en-un et sa facilité d’installation en font un choix idéal pour les débutants et les enfants.

