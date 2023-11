Découvrir les origines de la Lune : une nouvelle étude révèle des informations plus approfondies

Les scientifiques spéculent depuis longtemps sur la formation de la Lune, la théorie dominante suggérant une collision massive entre une protoplanète de la taille de Mars et la Terre il y a environ 4.5 milliards d'années. Cependant, le manque de preuves directes, comme un cratère ou des restes de la protoplanète nommée Theia, laisse beaucoup à désirer. Dans une étude révolutionnaire publiée dans la prestigieuse revue Nature, des chercheurs du California Institute of Technology dévoilent de nouvelles preuves convaincantes qui pourraient réécrire l'histoire des origines de notre Lune.

Dirigée par Qian Yuan, chercheur postdoctoral à Caltech, l'équipe s'est lancée dans une quête pour retrouver les traces de Theia, l'insaisissable protoplanète. Leur voyage les a emmenés au plus profond de la Terre, plus précisément à la limite entre le manteau et le noyau, à environ 1,800 XNUMX milles sous la surface. Étonnamment, ils ont découvert d’importants fragments de Théia nichés dans cette région énigmatique.

La curiosité du Dr Yuan à propos du sort de Theia a été piquée au cours de ses études supérieures à l'Arizona State University lorsqu'un professeur a posé une question cruciale : « Où est l'impacteur Theia en ce moment ? Cette question apparemment simple a semé la graine d’une idée qui a finalement conduit à cette recherche révolutionnaire.

S'il est largement admis que Theia a contribué à la formation de la Lune, l'étude dévoile une révélation surprenante : environ 90 % de la masse de Theia est finalement revenue sur Terre. Certaines parties auraient sans aucun doute fusionné avec les minéraux terrestres lors de la fusion, mais les chercheurs supposent que certains fragments pourraient être restés en grande partie intacts.

Ces découvertes révolutionnaires sont liées au mystère entourant deux immenses structures situées au plus profond du manteau – l’une sous l’Afrique de l’Ouest, connue sous le nom de Tuzo, et l’autre sous l’océan Pacifique, nommée Jason. Ces formations colossales, s’étendant sur de vastes zones et s’étendant sur des centaines de kilomètres dans le manteau, intriguent les scientifiques depuis des décennies. Le Dr Yuan et son équipe proposent que Tuzo et Jason pourraient potentiellement être des restes supplémentaires de Theia, leur volume combiné correspondant à peu près à celui de la lune.

Grâce à des simulations informatiques avancées, les chercheurs ont reconstitué la collision entre la Terre et Theia, en suivant méticuleusement les mouvements des pièces fragmentées après l'impact. Les simulations ont démontré que la force intense de la collision a fait fondre la croûte terrestre et le manteau externe, les mélangeant avec des fragments de Theia et donnant finalement naissance à notre lune.

Cette étude révolutionnaire apporte un nouvel éclairage sur la formation de notre lune tout en révélant l’énigme des structures de Tuzo et Jason. Bien qu’il reste encore de nombreuses questions à répondre, ces découvertes invitent à une exploration plus approfondie et ouvrent la voie à une compréhension plus profonde de notre histoire céleste.

