Vent solaire entrant : impacts et aurores dans le ciel

Le Soleil est sur le point de déclencher un événement de vent solaire qui apportera à la fois des défis et des délices célestes. Ce flux de vent solaire consiste en un afflux de particules chargées se déplaçant à une vitesse stupéfiante de 500 kilomètres par seconde. Elle est émise depuis un petit trou dans l'atmosphère du Soleil et devrait atteindre la Terre le 12 octobre.

La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) a émis un avertissement concernant d'éventuelles coupures de radio pendant cette période. Ces pannes, classées mineures à modérées (R1-R2), pourraient affecter les systèmes de communication reposant sur des signaux radio.

Cependant, au milieu de ces perturbations potentielles, il y a un phénomène passionnant à attendre. Lorsque le vent solaire interagit avec le champ magnétique terrestre, il produit un superbe spectacle de lumières appelé aurore. Ces spectacles vibrants se produisent autour du cercle polaire arctique et sont le résultat de particules chargées entrant en collision avec les gaz de notre atmosphère.

Pour mieux comprendre et prédire les phénomènes solaires tels que les tempêtes solaires, les éjections de masse coronale (CME) et les vents solaires, les scientifiques s'appuient sur une technologie de pointe. Les observatoires solaires, au sol et dans l'espace, fournissent des informations précieuses sur l'activité solaire telle que les éruptions, les éruptions cutanées et la configuration des vents. Les sondes spatiales comme la Parker Solar Probe de la NASA se rapprochent du Soleil, collectant des données cruciales sur son atmosphère extérieure et les origines du vent solaire. De plus, les scientifiques utilisent des modèles informatiques et des simulations avancés pour prédire l'impact du vent solaire sur le champ magnétique terrestre, leur permettant ainsi de mieux prévoir la météo spatiale.

Sources:

– SpaceWeather.com

– NOAA