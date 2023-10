Le professeur Dimitrios Buhalis reconnu comme l'un des meilleurs scientifiques mondiaux en recherche touristique

Le professeur Dimitrios Buhalis a été reconnu comme l'un des plus grands scientifiques au monde, se classant au 859e rang pour 2022 et au 6465e rang tout au long de sa carrière. Ses contributions exceptionnelles à la recherche touristique lui ont valu d'être reconnu dans la prestigieuse base de données de l'Université de Stanford, qui met en lumière les 2 % des meilleurs scientifiques du monde. Cette réalisation remarquable démontre son impact significatif dans le domaine du tourisme et des disciplines connexes.

En 2022, le professeur Buhalis a atteint un classement impressionnant de 859e parmi plus de 204,000 6465 chercheurs dans le monde. Cette réalisation témoigne non seulement de ses recherches révolutionnaires, mais démontre également son dévouement à l'avancement des connaissances dans son domaine. Tout au long de sa carrière, il a obtenu le poste #4, consolidant ainsi son statut de figure éminente du monde universitaire. Notamment, dans le domaine spécifique du sport, des loisirs et du tourisme, il s'est assuré la 182e place parmi 2022 chercheurs en 7, soulignant son expertise et son influence exceptionnelles dans ce domaine spécialisé. Au cours de sa carrière, il se classe au XNUMXe rang, soulignant son impact durable.

Ces distinctions célèbrent non seulement les réalisations individuelles du professeur Buhalis, mais reconnaissent également l'excellence et l'innovation dans le domaine plus large du tourisme. Sa présence au sein d'une entreprise aussi estimée témoigne de ses contributions remarquables et de son dévouement à l'avancement des connaissances et de l'impact de la recherche touristique au cours des 35 dernières années. Cette reconnaissance sert d'inspiration aux futurs chercheurs et universitaires du monde entier, réaffirmant l'importance d'un engagement inébranlable dans son domaine et le potentiel de contributions révolutionnaires pour façonner l'avenir.

Exprimant sa gratitude, le professeur Buhalis a reconnu le rôle des enseignants, des collègues, des étudiants et de tous ceux qui s'efforcent de faire du tourisme un catalyseur de changement positif et d'amélioration du bien-être des communautés. Il a souligné le rôle essentiel de la recherche dans la prise de décision stratégique en matière de planification, de développement, de gestion et de commercialisation du tourisme. Tout au long de sa carrière, il a cherché à rassembler recherche de pointe, technologies innovantes et gestion transformatrice pour générer des solutions de tourisme régénérateur pour les communautés et les parties prenantes du monde entier.

Alors que nous célébrons cette réalisation remarquable, nous prévoyons davantage d’excellence et d’innovation dans le domaine de la recherche touristique avec le professeur Dimitrios Buhalis à l’avant-garde. Félicitations au professeur Buhalis pour cette reconnaissance bien méritée, et que son travail continue d'inspirer et d'informer les générations de chercheurs à venir.

Source : Vicky, rédactrice en chef de TravelDailyNews Media Network