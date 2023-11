La chaleur et la composition chimique surprenantes des galaxies « adolescentes »

Une étude récente menée par une équipe d'astrophysiciens de l'Université Northwestern, utilisant le télescope spatial James Webb (JWST) de la NASA, a révélé des informations passionnantes sur le monde des galaxies au cours de leurs années « d'adolescence ». Ces découvertes, publiées dans The Astrophysical Journal Letters, mettent en lumière la composition chimique des galaxies au cours de leurs étapes de formation, permettant ainsi une compréhension plus approfondie de l'évolution de l'univers.

Les chercheurs se sont concentrés sur les galaxies apparues deux à trois milliards d'années après la naissance de l'univers, pendant leur phase d'adolescence. Cette étape particulière est caractérisée par des températures plus élevées et une présence inattendue d’éléments lourds, dont le nickel, un élément généralement difficile à détecter. En révélant la présence de nickel et d’autres éléments, l’étude offre des informations précieuses sur le processus d’évolution galactique.

Dirigée par Allison Strom, professeur adjoint de physique et d'astronomie à l'Université Northwestern, l'étude approfondie vise à comprendre les transformations et la croissance que connaissent les galaxies tout au long des 14 milliards d'années d'histoire de l'univers.

Nommée d'après l'astronome respectée Cecilia Payne-Gaposchkin, l'enquête CECILIA (Chemical Evolution Constrained using Ionized Lines in Interstellar Aurorae) utilise le JWST pour analyser la lumière spectrale émise par les galaxies lointaines. Cette analyse de « l'ADN chimique » permet aux scientifiques d'avoir un aperçu des phases de développement des galaxies et de faire des prédictions sur leur évolution future. La recherche joue un rôle essentiel dans la construction d’une compréhension globale de la maturation des galaxies au fil du temps.

Pour mener l’étude, l’équipe a observé 33 galaxies lointaines sur une période de 30 heures. En combinant les données de 23 de ces galaxies, ils ont créé une image composite qui a amélioré leur compréhension de ces corps célestes. Les spectres composites ont révélé la présence de plusieurs éléments, tels que l'hydrogène, l'hélium, l'azote, l'oxygène, le silicium, le soufre, l'argon et notamment le nickel.

L'une des découvertes clés de l'étude est que ces galaxies adolescentes présentent des températures incroyablement élevées, dépassant 13,350 24,062 degrés Celsius (XNUMX XNUMX degrés Fahrenheit). Ces températures dépassent de loin celles généralement observées dans les galaxies, soulignant les caractéristiques chimiques et physiques uniques des galaxies au cours de leur phase adolescente.

Soutenues par la NASA, la Fondation Pittsburgh et la Research Corporation for Scientific Advancement, les données de l'étude proviennent des archives Mikulski pour les télescopes spatiaux du Space Telescope Science Institute et de l'observatoire WM Keck. Cette collaboration met en évidence l’effort collectif dans la recherche astronomique et l’approche synergique pour comprendre l’univers.

À mesure que l’analyse des données du JWST se poursuit, nous nous attendons à de nouvelles révélations et à une compréhension plus complexe de l’évolution galactique et des processus fondamentaux qui façonnent notre univers. Cette étude réaffirme les capacités remarquables des télescopes modernes et met l'accent sur la recherche continue des connaissances et de la recherche scientifique dans le domaine de l'astrophysique. Cela souligne l’importance des collaborations pour repousser les limites de notre compréhension de l’univers.

