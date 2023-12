Découvrir le lien entre les niveaux d’oxygène dans les océans et les extinctions massives

Les scientifiques ont fait une découverte révolutionnaire reliant les niveaux d'oxygène dans les océans à l'un des événements d'extinction marine les plus catastrophiques de l'histoire de la Terre. Cette découverte améliore non seulement notre compréhension des changements mondiaux passés, mais constitue également un avertissement sévère quant à l’état fragile de nos écosystèmes marins aujourd’hui.

L'étude s'est concentrée sur l'extinction massive du Trias et du Jurassique qui a eu lieu il y a environ 200 millions d'années. Cet événement est considéré comme l'une des extinctions massives les plus importantes sur Terre, caractérisé par des effondrements importants des écosystèmes mondiaux et des extinctions généralisées d'espèces. Traditionnellement, ces extinctions ont été associées à des perturbations environnementales entraînant une réduction des niveaux d’oxygène dans les eaux océaniques.

Contrairement aux hypothèses précédentes, l’étude remet en question l’hypothèse selon laquelle une plus grande désoxygénation des océans entraînerait intrinsèquement des extinctions à plus grande échelle. L'équipe de recherche, composée d'experts du Royal Holloway, du Trinity College de Dublin et de l'Université d'Utrecht, a analysé les données chimiques extraites d'anciens gisements de mudstone en Irlande du Nord et en Allemagne pour parvenir à leurs conclusions.

L’analyse a révélé une corrélation entre l’augmentation des taux d’extinction et les pics de désoxygénation dans les environnements marins peu profonds le long des marges continentales européennes. Étonnamment, l’étendue mondiale de la désoxygénation extrême au cours de l’extinction du Trias-Jurassique était similaire aux niveaux actuels, ce qui suggère une occurrence limitée à cette époque.

Cette recherche sert de mise en garde, soulignant la vulnérabilité de nos océans actuels. Cela suggère que les écosystèmes marins pourraient être plus susceptibles de s’effondrer et de disparaître qu’on ne le pensait auparavant. L’étude des changements globaux passés fournit des informations inestimables sur les conséquences du changement climatique moderne et sur le potentiel de futurs points de bascule des écosystèmes.

FAQ:

Q : Qu’est-ce que la désoxygénation des océans ?

R : La désoxygénation des océans fait référence à la réduction des niveaux d’oxygène dans les eaux océaniques. Cela est le résultat de divers facteurs, notamment l’augmentation du ruissellement de nutriments depuis les continents et le réchauffement climatique.

Q : Qu’est-ce que l’extinction massive du Trias et du Jurassique ?

R : L’extinction massive du Trias et du Jurassique s’est produite il y a environ 200 millions d’années et constitue l’une des extinctions massives les plus importantes de l’histoire de la Terre. Elle s’est caractérisée par des effondrements importants des écosystèmes mondiaux et des extinctions généralisées d’espèces.

Q : Comment l’étude a-t-elle été menée ?

R : Les chercheurs ont analysé les données chimiques extraites d'anciens gisements de mudstone en Irlande du Nord et en Allemagne pour comprendre le lien entre les niveaux d'oxygène dans les océans et les extinctions au cours de l'extinction du Trias-Jurassique.

Q : Pourquoi cette recherche est-elle importante ?

R : Cette recherche met en lumière la vulnérabilité des écosystèmes marins et fournit des informations précieuses sur les conséquences du changement climatique moderne. Comprendre les changements globaux passés nous aide à prédire et à atténuer les futurs points de bascule des écosystèmes.