Les glissements de terrain sont devenus des catastrophes récurrentes, entraînant d’importantes pertes en vies humaines et en biens dans le monde entier. Ces événements ont été exacerbés par les actions humaines et leur impact sur l'environnement. Bien que les glissements de terrain naturels soient relativement rares, les activités humaines telles que la déforestation, l’exploitation minière, l’élimination inappropriée des déchets et le développement non planifié des infrastructures ont rendu le sol plus sujet aux glissements de terrain.

Les glissements de terrain, contrairement aux catastrophes naturelles comme les inondations ou les tremblements de terre, ne sont pas des phénomènes entièrement naturels. L'intervention humaine, sous forme de dommages à l'environnement et de modification des paysages, a joué un rôle important dans l'augmentation de la fréquence des glissements de terrain. Aujourd’hui, alors que nous assistons à l’intensification de la chaleur et au changement climatique, le risque de glissements de terrain est devenu encore plus prononcé.

L’un des principaux facteurs contribuant aux glissements de terrain est la composition du sol. Au Nagaland, en Inde, les sols/roches argileux sont particulièrement vulnérables aux glissements de terrain. Pendant la saison sèche, ce type de sol est dur comme de la roche, ce qui rend difficile le creusement. Cependant, lorsque de fortes pluies saturent le sol, il devient mou et facilement sujet aux glissements de terrain. La plantation d’arbres spécifiques comme le chêne, qui ont une grande capacité d’absorption d’eau, peut contribuer à atténuer les glissements de terrain dans ces zones vulnérables.

De plus, les vibrations produites par les véhicules, les trains, les avions et même les installations hydroélectriques peuvent affaiblir le sol, créant des fissures et des trous qui permettent à l'eau de s'infiltrer. Les tremblements de terre sont également devenus plus fréquents, contribuant aux glissements de terrain.

Pour répondre à cette préoccupation croissante, il est crucial de prendre des mesures proactives pour atténuer les glissements de terrain. La plantation d’espèces d’arbres appropriées le long des routes peut aider à stabiliser le sol et à absorber l’excès d’eau. Les chênes, par exemple, sont profondément enracinés et peuvent résister aux catastrophes naturelles telles que les ouragans et les typhons. Ils ont également la capacité d’absorber l’eau, ce qui en fait un choix idéal pour atténuer les glissements de terrain.

Dans les régions où les glissements de terrain constituent une menace importante, comme le Nagaland, il est impératif que les projets de construction de routes incluent la plantation simultanée de ces arbres. Les organismes gouvernementaux et les entreprises impliquées dans le développement des infrastructures devraient donner la priorité à la mise en œuvre de telles stratégies afin de garantir une atténuation des glissements de terrain à long terme.

En comprenant les causes et les conséquences des glissements de terrain et en mettant en œuvre des mesures efficaces telles que la plantation d’arbres, nous pouvons œuvrer à minimiser l’impact dévastateur de ces catastrophes sur les vies humaines et les propriétés.

