Nouvelles connaissances sur la régulation des gènes bactériens

On sait que les bactéries constituent une menace pour la santé humaine, provoquant des intoxications alimentaires et des infections potentiellement mortelles. Comprendre comment les bactéries s'adaptent et survivent dans différents environnements est crucial pour développer des stratégies de lutte contre ces agents pathogènes. Dans une étude récente publiée dans Nature Communications, la biochimiste Fatema Zahra Rashid se penche sur la régulation des gènes de la bactérie Escherichia coli (E. coli) et fournit des informations précieuses sur ses mécanismes de survie.

Le chromosome compacté d'E. coli est complexement plié avec diverses courbures et boucles qui relient différents segments d'ADN. Ces arrangements spatiaux sont régulés par des protéines qui déterminent quels gènes sont accessibles pour la transcription. Les recherches de Rashid se concentrent sur un ensemble spécifique de gènes appelé opéron ProVWX, connu pour son rôle dans la protection contre les chocs osmotiques. Un choc osmotique se produit lorsque l’environnement bactérien subit des changements soudains de concentration en sel, perturbant les processus cellulaires et pouvant conduire à la mort cellulaire si l’adaptation ne se produit pas.

La protéine régulatrice H-NS joue un rôle crucial dans l'activation de l'opéron ProVWX. Les découvertes de Rashid confirment que lors d'un choc osmotique, le H-NS libère son emprise sur l'ADN, permettant ainsi une transcription accrue et la production de protéines qui protègent la cellule. Lorsque l’équilibre est rétabli, H-NS se lie à l’ADN, interrompant ainsi la transcription.

Pour étudier ce processus chez des bactéries vivantes, Rashid les a exposées à des chocs osmotiques, puis a « congelé » les cellules pour capturer un instantané de la configuration de leur ADN. En mesurant la proximité des pièces de début et de fin de l'opéron ProVWX, Rashid a confirmé la formation de boucles lors d'un choc osmotique, indiquant une transcription accrue. Ces résultats fournissent des preuves concrètes de l’interaction entre l’organisation de la chromatine et la régulation des gènes chez les bactéries.

Cette étude ouvre la voie à des recherches plus approfondies sur les mécanismes de régulation génique chez les bactéries, notamment en réponse à d'autres changements environnementaux tels que l'acidité ou les variations de température. Comprendre ces mécanismes pourrait potentiellement conduire au développement d’interventions ciblées contre les agents pathogènes bactériens. Bien que le chemin vers des applications pratiques puisse être long, cette étude marque une étape importante dans la compréhension du monde complexe de la régulation des gènes bactériens.

