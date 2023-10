Fluorescence trouvée chez les mammifères : une découverte surprenante

Une étude récente réalisée par des chercheurs du Western Australian Museum et de l'Université Curtin a révélé que la fluorescence, un phénomène par lequel les créatures émettent de la lumière lorsqu'elles sont exposées à la lumière ultraviolette (UV), est remarquablement répandue chez les mammifères. L'équipe a analysé 125 espèces de mammifères, conservées et congelées, provenant de collections de musées, et a constaté que chaque spécimen présentait un certain degré de fluorescence.

L'étude a révélé que la fluorescence chez les mammifères n'est pas limitée à un groupe spécifique mais est répandue dans diverses espèces. Cela inclut des animaux bien connus tels que les chats domestiques, les ours polaires, les chauves-souris, les zèbres des montagnes, les wombats, les léopards et même le diable de Tasmanie. Les sources de fluorescence chez ces mammifères variaient, allant des os et des dents à la fourrure, aux plumes, aux griffes et même à la peau. Les couleurs fluorescentes observées couvraient également une large gamme, notamment le rouge, le jaune, le vert, le rose et le bleu.

À l’aide d’un spectrophotomètre, les chercheurs ont pu mesurer la lumière émise par chaque spécimen lorsqu’il est exposé à la lumière UV. D'un point de vue scientifique, la fluorescence se produit lorsque certains produits chimiques présents à l'extérieur d'un mammifère, tels que les protéines ou les caroténoïdes, absorbent la lumière puis la réémettent à des longueurs d'onde plus longues et à plus faible énergie, ce qui donne des couleurs éclatantes.

L’étude a noté que les mammifères à fourrure plus claire présentaient une fluorescence plus visible que leurs homologues à fourrure foncée. Des exceptions ont été observées, comme le dauphin nain à long bec, qui ne présentait que de la fluorescence au niveau de ses dents. Les chercheurs ont découvert que la fluorescence était plus courante et plus intense parmi les espèces nocturnes et celles ayant des habitudes terrestres, arboricoles et fouisseuses.

Si la prévalence de la fluorescence chez les mammifères a été confirmée par cette étude, sa signification biologique reste encore un sujet de débat au sein de la communauté scientifique. Certains suggèrent que cela pourrait être un sous-produit de la chimie de leur surface. Les chercheurs ont également mentionné que les futures études devraient se concentrer sur les animaux non conservés afin d’obtenir de plus amples informations.

Cette étude apporte un nouvel éclairage sur l’apparition remarquable de fluorescence chez les mammifères. Cela souligne la nécessité de poursuivre les recherches pour mieux comprendre le but et la fonction de ce phénomène chez différentes espèces.

