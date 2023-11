Les poils de chat peuvent-ils aider à résoudre des crimes ?

By

Les chats sont connus pour attraper les souris, mais saviez-vous que leurs poils pouvaient également aider à attraper les criminels ? Une étude récente menée par des chercheurs britanniques a révélé qu'un seul poil de chat contient de l'ADN qui pourrait relier un suspect à une scène de crime ou à une victime. Cette découverte a le potentiel de changer la donne dans les enquêtes médico-légales.

Au Royaume-Uni, où environ un quart des familles britanniques possèdent un chat, il est inévitable que ces compagnons à fourrure laissent des traces de leur existence dans la maison de leurs propriétaires. Le félin moyen perd des milliers de poils chaque année, et ces poils pourraient constituer un élément de preuve clé dans les activités criminelles. Cette découverte est non seulement intrigante, mais elle a également des implications significatives pour l’application de la loi.

Mais qu’en est-il d’Israël ? Depuis que les Britanniques ont introduit les chats dans le pays au début du 20e siècle, ils sont devenus monnaie courante dans les rues israéliennes, en particulier dans des villes comme Jérusalem. Les estimations suggèrent qu'il y a environ deux millions de chats en Israël, qu'ils soient de compagnie ou errants, et ce nombre pourrait même atteindre huit millions dans les années à venir. Avec une population féline aussi nombreuse, le potentiel d’utilisation des poils de chat comme preuve médico-légale en Israël est considérable.

L’étude menée par Emily Patterson, doctorante à l’Université de Leicester, et ses collègues ont révélé une méthode sensible pour extraire un maximum d’informations sur l’ADN d’un seul poil de chat. Contrairement aux poils aux racines intactes, les poils de chat contiennent très peu d’ADN utilisable. Cependant, l’ADN mitochondrial, transmis de la mère à la progéniture et partagé entre les chats apparentés à la mère, peut toujours être analysé. Bien que l’ADN des cheveux ne puisse pas identifier individuellement un chat spécifique, l’utilisation de cette méthode peut maximiser les informations obtenues lors d’un test médico-légal.

Le Dr Jon Wetton, co-responsable de l'étude, a expliqué qu'avec leur nouvelle approche, pratiquement tous les chats possèdent un type d'ADN rare, ce qui rend le test informatif même si seuls des poils sont trouvés. Cette avancée s'est déjà révélée prometteuse dans une affaire de chat perdu, où l'ADN des restes squelettiques d'une chatte disparue a été comparé à l'ADN des poils trouvés sur sa progéniture mâle survivante.

Les implications de cette recherche ne se limitent pas aux seuls chats. La même approche pourrait potentiellement être appliquée à d’autres espèces, notamment aux chiens, ouvrant ainsi de nouvelles voies à la médecine légale.

FAQ:

Q : Comment les poils de chat peuvent-ils aider à résoudre des crimes ?

R : Les poils de chat contiennent de l'ADN qui peut relier un suspect à une scène de crime ou à une victime.

Q : Comment les chercheurs analysent-ils l’ADN des poils de chat ?

R : Les chercheurs utilisent une méthode sensible qui maximise les informations ADN provenant des poils de chat perdus.

Q : Les poils de chat peuvent-ils identifier individuellement un chat spécifique ?

R : Non, l’ADN des poils de chat ne peut pas identifier individuellement un chat, mais il peut fournir des informations précieuses lors de tests médico-légaux.

Q : Cette approche peut-elle être appliquée à d’autres animaux ?

R : Oui, cette méthode pourrait potentiellement être appliquée à d’autres espèces, comme les chiens, à des fins médico-légales.