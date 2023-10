Résumé:

L’analyse des jeunes galaxies de l’univers primitif est un défi car la formation récente d’étoiles peut compliquer les mesures de leurs masses stellaires. Les observations avec des télescopes comme le JWST ont soulevé des questions sur notre compréhension des populations de galaxies à fort redshift. Cet article soutient que notre analyse pourrait être erronée, dans la mesure où nous estimons les masses à l'aide de modèles basés sur l'histoire complète d'une galaxie, alors que les observations ne reflètent que son état actuel. Cet écart introduit des incertitudes dans les masses dérivées. L'article explique le processus de construction de modèles pour les galaxies à z élevé à l'aide de mesures photométriques et d'un ajustement de distribution spectrale d'énergie (SED). Cependant, reproduire avec précision le spectre réel et la population source dans une galaxie est un défi en raison des dégénérescences entre les raies d'émission et les caractéristiques d'absorption. De plus, la formation récente d’étoiles peut conduire à des incertitudes dans l’estimation de l’histoire de la formation d’étoiles et de la masse stellaire dérivée. Pour tester cela, l’article présente des simulations de galaxies avec différentes histoires de formation d’étoiles. Les résultats montrent que les codes d'ajustement peuvent produire des résultats visuellement similaires, mais ne parviennent pas à reproduire avec précision l'histoire véritable de la formation des étoiles, en particulier en manquant la formation d'étoiles antérieure. Par conséquent, la formation récente d’étoiles entrave la mesure précise des masses stellaires des galaxies à z élevé.

Définitions:

– High-z : redshift élevé ; fait référence aux objets du premier univers avec des valeurs de redshift supérieures à environ 6.

– JWST : Télescope spatial James Webb ; un grand télescope spatial optimisé pour l’infrarouge dont le lancement est prévu en 2021.

Sources:

– Narayanan, D., Lower, S., Torrey, P. et al. (2022). "L'éblouissement dû à la récente formation d'étoiles empêche la mesure précise des masses stellaires des galaxies à z élevé." Soumis à ApJ Letters.

– Robertson, B., Popping, G., Goldstein, T. et al. (2022). "L'assemblage des amas de galaxies à travers le temps cosmique." Le Journal d'Astrophysique, 910(2), 123.