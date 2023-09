Déclin rapide des perroquets des Caraïbes lié à l’activité humaine, révèle un ADN ancien

Une nouvelle étude publiée dans PNAS a utilisé l'ADN ancien pour faire la lumière sur le déclin des perroquets dans les Caraïbes. La recherche s'est concentrée sur deux espèces, le perroquet cubain (Amazona leucocephala) et le perroquet hispaniolan (Amazona ventralis), et a révélé que les deux espèces étaient autrefois plus répandues et plus diversifiées qu'on ne le pensait auparavant.

L’étude contribue à expliquer pourquoi les perroquets sont devenus le groupe d’oiseaux le plus menacé au monde, avec 28 % de toutes les espèces considérées comme menacées. Cela est particulièrement vrai pour les perroquets qui habitent les îles.

L’histoire compliquée des perroquets avec les humains a rendu difficile pour les biologistes de comprendre leur répartition passée. Les perroquets sont déplacés à travers les continents et entre les îles depuis des milliers d’années par les peuples autochtones et les colons européens. Aujourd'hui, les perroquets sont encore transportés.

Pour surmonter ce défi, les chercheurs se sont tournés vers l’ADN ancien. En analysant des séquences génétiques de spécimens archéologiques et de fossiles, ils ont pu reconstituer l’histoire des perroquets du genre Amazona. Ils se sont concentrés sur les perroquets cubains et hispanioliens, pour lesquels ils ont pu obtenir des échantillons d'ADN anciens.

Les résultats ont révélé des résultats surprenants. Les fossiles des Bahamas provenaient en réalité de perroquets hispanioliens, ce qui indique une extension de leur aire de répartition avant l'arrivée de l'homme. De même, les perroquets cubains étaient autrefois présents sur la plus grande île des îles Turques et Caïques mais sont désormais absents.

Cette étude souligne l'importance de comprendre la répartition historique des espèces pour leur conservation. En sachant où les perroquets prospéraient dans le passé, nous pouvons mieux protéger leurs populations restantes et préserver leur diversité.

