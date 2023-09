L'histoire et le déclin des perroquets dans les Caraïbes : aperçus des fossiles, de l'archéologie et de l'ADN

En 1492, Christophe Colomb décrivait les Caraïbes comme un endroit où des nuées de perroquets aux ailes vibrantes couvraient le soleil. Malheureusement, aujourd’hui, plus de la moitié des espèces de perroquets connues dans les Caraïbes ont disparu. Qu’est-ce qui a causé la disparition de ces populations autrefois prospères ?

Une étude récente menée par une équipe de chercheurs américains vise à faire la lumière sur l'histoire et l'impact de l'activité humaine sur les espèces de perroquets dans les Caraïbes. Les îles de Cuba, d'Hispaniola et de Porto Rico, ainsi que les Bahamas, abritent géographiquement diverses espèces de perroquets, notamment le perroquet cubain (Amazona leucocephala) et le perroquet hispaniolan (A. ventralis), en voie de disparition.

En examinant des os fossiles, des spécimens archéologiques et des échantillons d’ADN de perroquets anciens et modernes, les chercheurs ont cherché à reconstituer la répartition historique et la diversité de ces espèces. Ils ont découvert que les deux espèces de perroquets étudiées avaient initialement une aire de répartition géographique plus large et un pool génétique plus diversifié au cours de la période glaciaire. Cependant, au fil du temps, les activités humaines telles que l’occupation autochtone (amérindienne) et la colonisation européenne ont conduit à des extinctions locales et à des transferts de ces perroquets.

L’étude a révélé que les peuples autochtones déplaçaient les perroquets à travers les continents et les îles depuis des milliers d’années, une pratique poursuivie par les colons européens. L’introduction de perroquets de différentes régions dans les Caraïbes par le biais du commerce complique encore davantage la compréhension de leurs origines. Cependant, des sites archéologiques ont fourni des preuves de la présence d'os de perroquets aux côtés d'autres restes de repas anciens, ce qui suggère que les perroquets étaient appréciés pour leurs plumes et peut-être même comme source de nourriture.

Malgré la nature fragile des os de perroquet, les Caraïbes possèdent des archives fossiles étonnamment bonnes par rapport à d’autres régions tropicales. Ces fossiles, bien que souvent brisés ou fragmentés, peuvent néanmoins fournir des informations précieuses lorsqu’ils sont combinés à des analyses d’ADN ancien.

Comprendre les interactions à long terme entre les humains et les perroquets est crucial pour la restauration des écosystèmes des Caraïbes. Cette étude contribue aux efforts en cours pour protéger et conserver les espèces de perroquets menacées en découvrant la dynamique historique entre les humains et les perroquets dans la région.

Dans l'ensemble, cette recherche met en évidence la relation complexe entre les humains et la faune sauvage, soulignant l'importance de pratiques de conservation responsables pour prévenir de nouvelles extinctions et restaurer les populations de perroquets des Caraïbes.

Sources:

– GrrlScientist, hébergé par Forbes (sans URL)

– Geology.com (sans URL)

– Kristen Grace / Florida Museum (Aucune URL)