L'avenir de la conversion des gaz : exploiter les réactions enzymatiques pour une capture efficace du CO2

Des scientifiques de l'Institut Max Planck de microbiologie marine, en collaboration avec les universités de Genève et de Radboud, ont réalisé une avancée significative dans le domaine de la conversion des gaz. En isolant une enzyme d’un micro-organisme capable de capter efficacement le dioxyde de carbone (CO2), ils ont ouvert la porte à de nouvelles possibilités pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre.

L'enzyme, présente dans un méthanogène appelé Methermicoccus shengliensis, a la capacité unique de convertir le CO2 en formiate, un composé stable et sûr qui peut être utilisé pour le stockage d'énergie et la synthèse de diverses molécules. Les chercheurs ont réussi à isoler et caractériser cette enzyme, démontrant ainsi son efficacité remarquable dans la génération du formiate à partir du CO2.

Ce qui rend cette découverte particulièrement intéressante, c'est le caractère unidirectionnel de l'enzyme. Bien que des enzymes similaires puissent fonctionner dans les deux sens, cette enzyme particulière est presque unidirectionnelle, ce qui signifie qu'elle convertit efficacement le CO2 en formiate, mais a des taux très lents et un faible rendement lors de la réalisation de la réaction inverse. Ce phénomène ne se produit qu'en l'absence d'oxygène, un détail crucial pour exploiter les capacités de l'enzyme.

Pour explorer davantage le potentiel de cette enzyme pour la capture du CO2, les chercheurs l’ont branchée sur une électrode. Ce système basé sur des électrodes offre des avantages significatifs, car il peut fournir directement l’énergie nécessaire au captage du CO2 sans avoir recours à des sources d’énergie externes ou à des composés chimiques toxiques. De plus, avec l’enzyme attachée à l’électrode, la perte de courant électrique est minime, ce qui donne lieu à un système efficace et attrayant pour la conversion des gaz.

Les scientifiques ont envoyé l'enzyme purifiée à l'Université de Genève, où des spécialistes en électrochimie travaillent à la mise au point d'un système de capture du CO2 basé sur des électrodes. En tirant parti de la conversion efficace du CO2 en formiate par l'enzyme, ce système a le potentiel de jouer un rôle crucial dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre le changement climatique.

Les implications de cette recherche sont importantes. En exploitant la puissance des réactions enzymatiques et de la technologie des électrodes, il pourrait être possible de développer des méthodes plus durables et plus efficaces pour le captage et l’utilisation du CO2. Cela pourrait avoir des implications considérables pour les industries qui dépendent de processus à forte intensité de CO2, comme l’énergie, l’industrie manufacturière et les produits pharmaceutiques.

Cette recherche met en valeur l’importance d’étudier les micro-organismes et leurs capacités enzymatiques uniques. En comprenant et en exploitant leurs capacités, nous pouvons ouvrir la voie à des solutions innovantes pour relever le défi mondial des émissions de gaz à effet de serre.

