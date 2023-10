Le rover Perseverance de la NASA capture le diable de poussière martien dans le cratère Jezero

Le rover Perseverance de la NASA a réussi à capturer un diable de poussière sur le cratère Jezero de Mars, fournissant ainsi des informations précieuses sur les conditions météorologiques martiennes. La vidéo, prise par les Navcams du rover le 30 août 2023, lors de son 899e jour martien, montre le diable de poussière en action.

Les diables de poussière sur Mars, bien que plus faibles et plus petits que les tornades sur Terre, jouent un rôle crucial dans la redistribution de la poussière et dans l'étude de l'atmosphère martienne. Ces phénomènes aident les scientifiques à améliorer les modèles météorologiques et à comprendre le climat de la planète.

Les scientifiques de la mission ont analysé les données d'imagerie et ont déterminé que l'emplacement du diable de poussière était « Thorofare Ridge », à environ quatre kilomètres du rover. Ils ont estimé sa largeur à environ 60 mètres et sa hauteur totale à environ deux kilomètres, bien que seuls les 118 mètres inférieurs soient visibles sur les images. Le diable de poussière s'est déplacé d'est en ouest à une vitesse de 19 kilomètres par heure.

Les tourbillons de poussière, qui se produisent également sur Terre, se forment lorsque de l'air chaud ascendant se combine avec des colonnes d'air plus froides descendantes. Les diables de poussière martiens peuvent surpasser leurs homologues terrestres en taille et sont imprévisibles dans leur apparence. Les rovers Perseverance et Curiosity surveillent en permanence les tourbillons de poussière, capturant des images en noir et blanc pour conserver la transmission des données.

La mission principale de Perseverance sur Mars est l'astrobiologie, qui consiste à rechercher des signes d'une vie microbienne ancienne. Le rover analysera également la géologie de la planète et le climat passé, jetant ainsi les bases des futures explorations humaines. Il collectera et stockera des roches et des régolithes martiens pour de futures missions de récupération et d'analyse en collaboration avec l'Agence spatiale européenne.

Cette mission s'aligne sur la stratégie d'exploration Moon to Mars de la NASA, qui comprend les missions Artemis Moon, visant à ouvrir la voie à l'exploration humaine de Mars. Le Jet Propulsion Laboratory (JPL), géré par Caltech à Pasadena, en Californie, est chargé de superviser les opérations du rover Perseverance.

Sources:

- la NASA

– Laboratoire de propulsion à réaction (JPL)