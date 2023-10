Les Européens pratiquaient des rituels funéraires cannibales il y a 15,000 XNUMX ans : étude

By

Une étude récente suggère que les anciens Européens, en particulier les peuples du Magdalénien du Paléolithique supérieur, se livraient à des pratiques cannibales lors des funérailles comme forme de rituel. L'étude, publiée dans Quaternary Science Reviews, met en lumière l'apparition généralisée du cannibalisme au sein de ce groupe il y a entre 11,000 17,000 et XNUMX XNUMX ans.

Les chercheurs ont examiné 25 lieux de sépulture dans divers pays européens, dont la France, l'Allemagne, l'Espagne, la Russie, le Royaume-Uni, la Belgique, la Pologne, la République tchèque et le Portugal. Ils ont découvert des traces de marques de mastication sur des os humains, d'utilisation de crânes humains comme coupes et d'extraction de moelle osseuse pour se nourrir. Dans certains cas, des restes d’animaux ont également été retrouvés aux côtés de restes humains.

La fréquence des pratiques cannibales parmi les sites magdaléniens dépasse tous les autres cas connus parmi les populations humaines antérieures ou ultérieures. Cela suggère que le cannibalisme était une méthode employée par ces personnes pour se débarrasser de leurs morts. Contrairement aux théories antérieures, le cannibalisme n’était pas uniquement motivé par la nécessité mais revêtait également une importance en tant que pratique funéraire.

Selon le Dr Silvia Bello, l'une des co-auteures de l'étude, le cannibalisme à cette époque n'était pas simplement une stratégie de survie mais plutôt un acte rituel délibéré. Les résultats de cette étude aident également à contextualiser la découverte de coupes crâniennes et d'os humains à Gough's Cave.

L'étude indique un changement à la fois dans l'ascendance génétique et le comportement funéraire au cours des dernières étapes de l'ère paléolithique, suggérant un remplacement de la population à mesure que les groupes épigravettiens ont migré vers le nord. On pense que ce changement dans les pratiques funéraires est le résultat d’une diffusion démique, où une population en remplace une autre et entraîne des changements de comportement.

Bien que les auteurs de l’étude n’aient pas fourni de commentaires immédiats, leurs recherches fournissent des informations précieuses sur les pratiques culturelles des anciens Européens.