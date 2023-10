Découvrir le cannibalisme rituel à l’époque du Paléolithique supérieur

Des chercheurs du Natural History Museum de Londres ont fait une découverte fascinante sous la forme d'un os gravé de marques associées au cannibalisme rituel de l'ère du Paléolithique supérieur. Cette découverte fournit un aperçu plus approfondi des pratiques culturelles et des croyances des anciennes sociétés humaines au cours de cette période.

Selon les experts, le cannibalisme rituel fait référence à la consommation intentionnelle de chair humaine dans le cadre de pratiques religieuses ou cérémoniales. On pense qu’il a joué un rôle important dans les aspects spirituels et sociaux de diverses cultures anciennes. L'os gravé constitue une preuve tangible de ces pratiques.

Les marques trouvées sur l'os indiquent une gravure délibérée avec des instruments tranchants, suggérant qu'il était utilisé à des fins symboliques ou rituelles. Le dessin comprend des motifs et des lignes complexes, qui peuvent avoir une signification religieuse ou culturelle pour les anciens humains qui l'ont créé.

Cette découverte s’ajoute au nombre croissant de preuves soutenant l’existence d’un cannibalisme rituel à l’ère du Paléolithique supérieur. Des fouilles antérieures ont trouvé des marques similaires sur des os et des restes, indiquant que cette pratique n'était pas isolée mais faisait plutôt partie d'un phénomène culturel plus large.

Bien que les raisons exactes du cannibalisme rituel dans les sociétés anciennes soient encore largement inconnues, on pense qu'il était lié à des rituels religieux, à la hiérarchie sociale ou même à un moyen d'honorer des personnes décédées. L’os gravé ouvre une fenêtre sur les croyances et les pratiques de nos ancêtres, mettant en lumière leurs paysages culturels complexes et diversifiés.

En étudiant et en analysant ces artefacts, les archéologues et les anthropologues espèrent acquérir une compréhension plus profonde des rituels, des croyances et des structures sociales des sociétés humaines anciennes. Des explorations et des recherches plus approfondies dans ce domaine continueront à percer les mystères entourant le cannibalisme rituel à l'ère du Paléolithique supérieur.

Sources:

– Musée d'Histoire Naturelle de Londres

- Reuters