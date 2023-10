L'astrophysicien Hubert Reeves est décédé à 91 ans

L'astrophysicien Hubert Reeves, connu pour sa contribution à la vulgarisation des sciences spatiales, est décédé à l'âge de 91 ans. Né à Montréal le 13 juillet 1932, Reeves a développé très tôt une passion pour l'histoire de l'univers. Il excellait en physique et poursuivit une carrière en astronomie, obtenant un doctorat à l'Université Cornell.

Reeves a été conseiller scientifique auprès de la NASA dans les années 1960, puis est devenu directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) de France. Tout au long de sa carrière, il a écrit des livres et réalisé des documentaires explorant la question fondamentale de savoir si l’univers a un sens.

Outre son travail en astrophysique, Reeves était un fervent défenseur de l’environnement. En 2014, il a lancé un appel passionné aux politiciens pour qu’ils agissent pour empêcher que la planète ne devienne inhabitable. Il croyait que sauver la planète était une affaire de cœur et soulignait que l’écologie comprenait des millions de petits problèmes qui nécessitaient un dévouement quotidien pour les résoudre.

Le fils de Reeves, Benoit Reeves, a annoncé le décès de son père sur Facebook, exprimant le chagrin de la famille et déclarant : « Notre cher père est parti rejoindre les étoiles. »

Hubert Reeves laisse derrière lui un héritage de contributions scientifiques et un dévouement à la préservation de notre planète. On se souviendra de lui pour sa capacité à captiver le public par son enthousiasme pour les sciences spatiales et son engagement dans la sensibilisation aux enjeux environnementaux.

