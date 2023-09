Canadarm3 : la contribution du Canada à l'exploration lunaire

L'Agence spatiale canadienne (ASC) fait de grands progrès dans l'exploration spatiale internationale avec sa dernière création, le Canadarm3. Développé par Jamil Shariff, ancien étudiant au doctorat à l'Université de Toronto, le Canadarm3 est un système autonome composé de deux bras robotiques qui seront attachés à la station spatiale Gateway de la NASA en orbite lunaire. Cette mission révolutionnaire offrira une vue étendue de la surface de la Lune qui serait autrement inaccessible depuis la Terre.

Le Canadarm3 est la dernière version du précédent système de bras robotique de l'ASC, le Canadarm. Le Canadarm original a été commandé par la NASA dans les années 1970 pour décharger des marchandises de leurs navettes spatiales. Depuis, le Canadarm a réalisé de nombreux exploits, notamment la mise en orbite de satellites, la capture de satellites à la dérive pour les réparer, l'assistance aux sorties dans l'espace des astronautes et l'assemblage de la Station spatiale internationale (ISS). Le Canadarm pourrait soulever plus de 30,000 XNUMX kilogrammes en utilisant un minimum d'électricité.

Bien que le Canadarm ait terminé sa mission finale en 2011, une nouvelle version appelée Canadarm2 a été construite par l'ASC. Le Canadarm2, mesurant 17 mètres de long, effectue des tâches de maintenance autour de l'ISS, déplace des fournitures et des astronautes et réalise des « captures cosmiques » en amarrant des navires sans équipage. Il est conçu pour fonctionner de manière autonome et peut remplacer ses propres pièces lorsqu’il est dans l’espace.

Le Canadarm3 marquera une étape importante dans l'exploration spatiale puisqu'il rejoindra la station spatiale Gateway en orbite lunaire. La passerelle sera lancée en 2025 et servira de première station spatiale en orbite lunaire. Son objectif est de permettre l'observation de la surface lunaire, de comprendre les effets sur la santé d'être en dehors du champ magnétique terrestre, de tester de nouvelles technologies et de servir de tremplin pour les futures missions sur Mars. Le Canadarm3 facilitera la maintenance, la gestion des véhicules, la « capture » des véhicules et diverses autres tâches à bord de la passerelle. Ses capacités avancées d’IA peuvent même lui permettre d’effectuer des tâches non manuelles et d’optimiser l’utilisation des ressources.

En échange de sa contribution à la mission Gateway, l'ASC aura l'occasion de mener des activités spatiales commerciales, des démonstrations scientifiques et d'envoyer des astronautes canadiens sur la Lune. En effet, Jeremy Hansen fera partie de l'équipage de la mission Artemis II, faisant de lui le premier astronaute canadien à voler vers la Lune.

Les robots Canadarm non seulement élargissent la présence du Canada dans l'espace et approfondissent notre connaissance de l'univers, mais stimulent également les progrès de la robotique qui ont des applications pratiques sur Terre. La technologie utilisée dans ces systèmes a ouvert la voie à des innovations dans le domaine de la santé, comme neuroArm, le premier robot capable d'effectuer des interventions neurochirurgicales à l'intérieur d'un appareil IRM.

Sources:

