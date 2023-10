Des astronomes passionnés des Émirats arabes unis se rendent aux États-Unis pour assister à l'éclipse solaire de la « ceinture de feu »

Des astronomes et observateurs passionnés des Émirats arabes unis (EAU) envisagent de se rendre aux États-Unis pour assister à la prochaine éclipse solaire annulaire, communément appelée « éclipse du cercle de feu ». L'éclipse, qui aura lieu le 14 octobre, ne sera pas visible dans la région arabe.

Lors d’une éclipse solaire annulaire, la lune se déplace devant le soleil, le recouvrant partiellement et créant un magnifique anneau de lumière solaire non filtrée connu sous le nom d’anneau. Hasan Al Hariri, PDG du Dubai Astronomy Group, a expliqué que l'éclipse sera visible aux États-Unis, en particulier sur la côte ouest, dans les Caraïbes et en Amérique du Sud. On s’attend à ce qu’il s’agisse de l’une des éclipses les plus longues et les plus claires de ces dernières années.

Pour assurer une observation sécuritaire de l’événement astronomique, il est essentiel d’utiliser des lunettes de protection appropriées. La durée de visibilité varie en fonction de l'emplacement le long de la trajectoire de l'éclipse, allant d'un peu plus d'une minute à près de cinq minutes.

Bien que l'éclipse ne soit pas visible aux Émirats arabes unis, le Dubai Astronomy Group prévoit de diffuser l'événement en direct sur sa chaîne YouTube et d'autres plateformes de médias sociaux. Cela permettra aux observateurs du ciel du monde entier d’être témoins de ce phénomène unique.

La dernière éclipse annulaire visible aux Émirats arabes unis a eu lieu en décembre 2019, alors que l'événement précédent s'est produit il y a 172 ans. Une éclipse solaire se produit lorsque la Lune s’aligne directement entre le Soleil et la Terre, projetant une ombre sur notre planète. Une éclipse annulaire, contrairement à une éclipse totale, ne cache pas complètement la Lune et crée l'impression d'un disque sombre entouré d'un anneau lumineux.

L'éclipse solaire annulaire devrait commencer dans l'Oregon à 12.13 h 8.13 HAE (1.03 h 14, heure des Émirats arabes unis) et quittera les États-Unis vers 1.19 h 30 HAE. Elle continuera ensuite vers le sud-est en direction de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud. À Washington, l'éclipse partielle débutera à midi le 2.39 octobre, atteignant son apogée à XNUMX h XNUMX HAE, avec environ XNUMX % du disque solaire obscurci par la lune. L'éclipse se terminera à XNUMX h XNUMX HAE.

Cet événement céleste attirera l'attention des astronomes et des observateurs du ciel du monde entier, avec la participation de la NASA et de diverses sociétés astronomiques d'Amérique du Nord et du Sud. Cela servira également de préparation à une autre éclipse totale qui aura lieu aux États-Unis l’année prochaine en avril.

Source : Khaleej Times, Groupe d'astronomie de Dubaï