L'évolution et la physique sont souvent considérées comme deux domaines distincts, mais des articles récents publiés dans des revues prestigieuses ont tenté de rapprocher ces disciplines. Cependant, l’un de ces articles, en particulier, a été critiqué pour sa mauvaise rédaction et sa représentation erronée de la relation entre évolution et physique.

L'article mal rédigé présente la théorie de l'assemblage, qui offre un aperçu des conditions naturelles qui permettent la chimie combinatoire et la génération de molécules complexes. Cependant, les auteurs, qui sont chimistes, affirment à tort que physique et biologie sont incompatibles. En réalité, l’évolution est totalement compatible avec la physique, et cela est reconnu depuis longtemps.

La théorie de l'assemblage présente un cadre qui vise à redéfinir le concept d'« objet » en relation avec les lois de la physique. La théorie suggère que les objets pourraient inclure des entités physiques comme les atomes, mais aussi des concepts non physiques tels que les langages humains et les mèmes. Cependant, le document ne parvient pas à expliquer correctement cette théorie, ce qui crée de la confusion et entrave la compréhension.

Pour mieux comprendre la théorie des assemblages, il est utile de la considérer en termes de chimie. Imaginez que vous jetez un mélange de produits chimiques simples et que vous observez les réactions. Le résultat serait généralement une combinaison de polymères, chacun assemblé à partir d’un arrangement aléatoire de produits chimiques simples. Cependant, en réalité, on observe souvent un nombre limité de combinaisons très favorisées. Ceci est similaire à la façon dont l’évolution sélectionne un nombre limité de protéines fonctionnelles parmi la vaste population potentielle.

La théorie de l'assemblage propose que toute population de molécules puisse être considérée comme le résultat du nombre minimum d'étapes requises pour l'assemblage, ainsi que du nombre de copies présentes. Cela reconnaît que la population finale est influencée par l’histoire et la contingence des premières étapes d’assemblage. La théorie est utile pour distinguer quantitativement les polymères assemblés de manière aléatoire et ceux formés à partir de plusieurs copies d’un seul monomère.

Bien que la théorie de l’assemblage ait des applications potentielles, il est essentiel de reconnaître ses limites et d’éviter de déformer la relation entre évolution et physique. L'évolution reste conforme aux lois de la physique et peut être comprise dans les cadres existants.

