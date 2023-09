Le potentiel des océans à stocker le dioxyde de carbone et à atténuer le changement climatique

Les océans de la Terre couvrent une partie importante de sa surface, environ 70 %, et ont la capacité de stocker du dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre qui contribue au changement climatique. Cette capacité des océans à capter et à retenir le dioxyde de carbone est étudiée de manière approfondie par les scientifiques dans le but de comprendre la dynamique et le potentiel de séquestration du carbone.

L'US Geological Survey (USGS) et ses partenaires mènent des recherches pour étudier divers aspects du stockage du carbone dans les océans. Ces études visent à déterminer comment le carbone pénètre dans les océans, la quantité de carbone actuellement séquestrée, le potentiel de capture accrue et la durée du confinement du carbone. De plus, les scientifiques étudient le rôle de certains minéraux dans l’amélioration du processus de stockage et l’atténuation de l’acidification des océans.

L’un des domaines d’intérêt de l’USGS est le carbone transporté des zones humides intertidales vers les océans. Les zones humides intertidales servent de lien entre la terre et la mer, et les plantes de ces zones absorbent le dioxyde de carbone de l’atmosphère. Une partie de ce carbone est stockée dans les racines des plantes et dans le sol, tandis qu'une partie est transférée dans l'eau de mer. Le carbone restant est rejeté dans l’atmosphère sous forme de dioxyde de carbone. L’étude de ce mouvement du carbone fournit des informations précieuses sur la manière d’atténuer l’acidification des océans.

Un autre projet dirigé par l'USGS examine la possibilité d'ajouter de l'olivine minérale aux côtes pour augmenter le stockage de carbone dans les océans. L’olivine est connue pour absorber naturellement le dioxyde de carbone et peut être introduite dans les régions côtières sous forme de sable vert clair. Les chercheurs étudient comment l'olivine modifie la chimie de l'eau de mer et si elle peut efficacement capter et retenir le dioxyde de carbone libéré par les zones humides.

Ces efforts scientifiques jouent un rôle crucial en éclairant la prise de décision des gouvernements, des organisations et des entités privées impliquées dans la gestion des terres et la restauration des côtes. Comprendre les capacités de stockage du carbone dans les océans aide à planifier les infrastructures, à lutter contre l’élévation du niveau de la mer et l’érosion, et à évaluer les stratégies visant à réduire le carbone atmosphérique.

L'USGS utilise diverses méthodes pour mesurer les échanges de carbone, notamment des chambres cylindriques transparentes pour surveiller les échanges gazeux entre les écosystèmes et l'atmosphère. La technologie des capteurs est utilisée pour mesurer le débit d’eau entre les zones humides et l’océan et pour analyser la chimie de l’eau. En combinant ces mesures avec l’imagerie satellite, les scientifiques peuvent estimer le mouvement du carbone dans les zones humides et le potentiel de stockage accru du carbone dans les océans.

Les partenariats collaboratifs sont essentiels à ces efforts de recherche. L'USGS travaille aux côtés d'agences fédérales, d'établissements universitaires et de partenaires industriels pour élargir la base de connaissances et stimuler l'innovation en matière de séquestration du carbone. Des partenaires tels que la National Oceanic and Atmospheric Association, le National Park Service et la Woods Hole Oceanographic Institution apportent leur expertise et leurs ressources pour faciliter des études approfondies.

Dans l’ensemble, en étudiant le potentiel des océans à stocker le dioxyde de carbone, les scientifiques ouvrent la porte à des stratégies efficaces d’atténuation du changement climatique. Comprendre le rôle des zones humides et des océans dans le cycle du carbone contribue à une approche globale pour lutter contre les émissions de carbone d'origine humaine et le changement climatique.

Définitions:

– Séquestration du carbone : Processus de capture et de stockage du dioxyde de carbone pour atténuer son rejet dans l’atmosphère.

– Acidification des océans : diminution continue du pH des océans de la Terre, principalement causée par l'absorption du dioxyde de carbone de l'atmosphère.

– Olivine : Un minéral qui absorbe naturellement le dioxyde de carbone et peut être utilisé pour améliorer le stockage du carbone dans les océans.

