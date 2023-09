Mission Aditya-L1 de l'ISRO : explorer les mystères du Soleil

Le vaisseau spatial Aditya-L1, la première mission solaire indienne, a entrepris avec succès son voyage d'étude du Soleil. Equipée de sept charges utiles différentes, cette mission vise à fournir une compréhension détaillée de notre étoile la plus proche.

Le 2 septembre, Aditya-L1 a effectué avec succès une manœuvre d'insertion translagrangienne du point 1 (TL1I), le plaçant sur une trajectoire vers le point Soleil-Terre L1. L'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) a également confirmé que le vaisseau spatial avait commencé à collecter des données scientifiques.

Pendant ce temps, la sonde solaire Parker de la NASA a récemment détecté une puissante éjection de masse coronale (CME) du Soleil. Les CME sont des éruptions massives provenant de l'atmosphère extérieure du Soleil qui peuvent avoir un impact sur la météorologie spatiale, mettant en danger les satellites et perturbant les technologies de communication. Cependant, la sonde solaire Parker a réussi à naviguer indemne à travers le CME.

La mission Aditya-L1 de l'ISRO pourrait également être confrontée à des défis similaires à l'approche du Soleil. Cependant, il est peu probable qu’elle rencontre le même niveau d’intensité que la sonde solaire Parker, étant donné la différence significative de leur proximité avec le Soleil. La mission Aditya-L1 orbitera autour du point de Lagrange 1 (L1), à environ 1.5 million de kilomètres de la Terre.

Le principal avantage du vaisseau spatial sur cette orbite est son observation continue du Soleil sans aucune occultation ni éclipse. Comme l'activité solaire devrait atteindre son maximum à l'heure d'arrivée prévue d'Aditya-L1, il sera intéressant de voir comment la mission fait face à d'éventuelles tempêtes solaires.

Aditya-L1 atteindra son point L1 dans environ quatre mois, après quoi il commencera son exploration scientifique. Les sept charges utiles de la mission étudieront divers aspects du Soleil, notamment la photosphère, la chromosphère et la couronne. De plus, des études in situ seront menées au point Lagrange L1 pour analyser les particules et les champs.

Les objectifs de la mission Aditya-L1 sont d'étudier la dynamique de la haute atmosphère solaire, d'étudier les mécanismes de chauffage de la chromosphère et de la couronne et de comprendre l'initiation des éjections et des éruptions de masse coronale. Cela fournira également des données précieuses pour l’étude de la dynamique des particules dans le Soleil et contribuera à notre compréhension du mécanisme de chauffage coronaire.

La mission Aditya-L1 de l'ISRO est très prometteuse pour faire progresser notre connaissance du Soleil et de son impact sur la météo spatiale. À mesure que nous approfondissons les mystères de notre étoile, nous pouvons nous attendre à des découvertes révolutionnaires qui amélioreront notre compréhension de l’univers.

