Utiliser l'IA générative pour explorer le problème P vs NP

Un article récent intitulé « Large Language Model for Science : A Study on P vs. NP » explore le potentiel de l’IA générative pour résoudre l’un des problèmes non résolus les plus importants de l’informatique. La question au cœur de ce problème est de savoir si P (temps polynomial) est égal à NP (temps polynomial non déterministe).

L'auteur principal Qingxiu Dong et une équipe de chercheurs de Microsoft, de l'Université de Pékin, de l'Université de Beihang et de l'Université de technologie et de commerce de Pékin ont utilisé le grand modèle de langage GPT-4 d'OpenAI pour approfondir ce problème. Ils ont utilisé une méthode socratique, en s'engageant dans une série d'invites et de réponses avec GPT-4 pour obtenir des informations utiles.

Les chercheurs ont découvert que GPT-4 tend à étayer la conclusion selon laquelle P n’est pas égal à NP. Ils affirment que ces travaux démontrent que les grands modèles linguistiques ont le potentiel d'aller au-delà de la génération de texte et peuvent réellement contribuer aux découvertes scientifiques. Ils appellent cette perspective les « LLM pour la science ».

Pour guider l'exploration par GPT-4 des mathématiques derrière P = NP, les chercheurs ont conditionné ses réponses à l'aide d'invites telles que « Vous êtes un philosophe sage » ou « Vous êtes un mathématicien compétent en théorie des probabilités ». Au cours de 97 tours rapides, ils ont incité GPT-4 à prouver que P n'est pas égal à NP en supposant que c'est le cas, puis en trouvant une contradiction, connue sous le nom de preuve par contradiction.

L’équipe affirme que leur dialogue avec GPT-4 met en valeur la capacité des grands modèles de langage à collaborer avec les humains pour résoudre des problèmes extrêmement complexes. Ils soulignent que les applications potentielles vont au-delà de la simple génération de texte, ouvrant de nouvelles voies d’exploration scientifique.

En résumé, cette étude démontre la capacité de l’IA générative, en particulier du GPT-4, à fournir de nouvelles informations sur le problème P vs NP. En engageant un dialogue, les chercheurs ont pu extraire des points de vue précieux du modèle. Ce travail met en évidence le potentiel des grands modèles de langage pour aider à résoudre des problèmes complexes et contribuer aux progrès scientifiques.

