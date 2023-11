L’altération améliorée des roches (ERW) révolutionne le domaine de l’élimination du carbone, attirant des investissements importants de la part d’acteurs notables comme Microsoft. Cette technologie innovante, basée sur des roches riches en minéraux comme le basalte, offre une solution évolutive qui non seulement séquestre le carbone dans les océans, mais reconstitue également les nutriments des sols fatigués.

Le processus de dépôt des restes explosifs de guerre est relativement simple. Les roches riches en minéraux, comme le basalte, sont broyées en une fine poudre et réparties sur les champs et les prairies. Lorsque la roche réagit avec le CO2 et l’eau de l’atmosphère, des carbonates se forment, emprisonnant efficacement le CO2. Au fil du temps, ces carbonates s’infiltrent progressivement dans les rivières et les ruisseaux et finissent par se retrouver au fond de l’océan.

Bien que l’efficacité des restes explosifs de guerre ne soit pas remise en question, des inquiétudes subsistent quant à la solidité scientifique de leurs affirmations. Cependant, l'intérêt pour les restes explosifs de guerre est monté en flèche, les entités commerciales exprimant un énorme intérêt pour le potentiel de cette technologie.

Le basalte, souvent appelé la « roche mère », est un candidat idéal pour intensifier les efforts en matière de REG en raison de son abondance sur Terre. Il est riche en éléments essentiels nécessaires au captage du carbone, comme les silicates de calcium et de magnésium, ainsi qu'en nutriments essentiels comme le phosphore et le potassium pour les cultures. L’olivine, un autre minéral aux pouvoirs séquestrants, a également retenu l’attention. Des entreprises comme Eion Carbon explorent l’utilisation de l’olivine à des fins d’élimination du carbone.

Outre le basalte et l’olivine, le béton inutilisé pourrait également servir d’agrégat potentiel pour les restes explosifs de guerre. Bien que l’option béton soit encore en cours de développement, la pulvérisation des déchets de béton en une fine poussière s’avère prometteuse en tant que méthode efficace de séquestration du carbone.

Les restes explosifs de guerre ont un vaste potentiel pour lutter contre les émissions de carbone. Son processus d’application simple ne nécessite aucun apport d’énergie externe, ce qui en fait une solution intéressante d’élimination du carbone. Bien que le basalte reste le premier choix, d'autres granulats comme l'olivine et le béton sont étudiés pour leurs avantages uniques.

À mesure que les restes explosifs de guerre continuent d’évoluer, des méthodologies robustes pour vérifier l’élimination du CO2 doivent être établies. Avec la recherche continue et l’intérêt commercial, l’altération améliorée des roches est très prometteuse en tant que technologie transformatrice pour lutter contre le changement climatique.

QFP

1. Qu’est-ce que l’altération améliorée des roches (ERW) ?

L'altération améliorée des roches (ERW) est une technologie d'élimination du carbone qui consiste à répandre de la poudre de roches riches en minéraux, comme le basalte, sur les champs et les prairies. Les roches réagissent avec le CO2 et l’eau de l’atmosphère pour former des carbonates, séquestrant efficacement le carbone et finalement le déposant au fond de l’océan.

2. Quels sont les avantages des REG ?

Les restes explosifs des guerres offrent de multiples avantages, notamment la séquestration du carbone, l’amélioration de la santé des sols et l’augmentation des rendements des cultures. Il fournit une solution évolutive pour éliminer le dioxyde de carbone de l’atmosphère tout en enrichissant les sols appauvris en nutriments essentiels.

3. Quelles roches sont couramment utilisées dans les REG ?

Le basalte, un minéral volcanique, est l'une des roches les plus couramment utilisées dans les restes explosifs des guerres en raison de son abondance et de sa riche composition minérale. L'olivine, un autre minéral présent dans le sous-sol de la Terre, s'est également révélée prometteuse pour l'élimination du carbone.

4. Comment les REG contribuent-ils à l’élimination du carbone ?

Les restes explosifs des guerres contribuent à éliminer le carbone de l’atmosphère en convertissant le CO2 en carbonates stables. Ces carbonates s'infiltrent progressivement dans les cours d'eau et finissent par se déposer au fond de l'océan, stockant ainsi efficacement le carbone à long terme.

5. À quels défis les REG sont-ils confrontés ?

Bien que l’efficacité des restes explosifs de guerre soit incontestable, des méthodologies robustes sont nécessaires pour vérifier l’élimination du CO2. En outre, l’évolutivité et la logistique de la mise en œuvre des REG à grande échelle restent des domaines d’exploration et de développement.