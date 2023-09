Le vaisseau spatial indien Aditya L1 est équipé pour gérer les éruptions solaires et les CME

La National Aeronautics and Space Administration (NASA) a récemment partagé des images de son vaisseau spatial, Parker Solar Probe, traversant un puissant nuage d'éjection de masse coronale (CME). Ce CME est une forte expulsion de la couronne solaire qui peut potentiellement endommager les satellites et les engins spatiaux. Alors que le vaisseau spatial indien Aditya L1 devrait atteindre sa destination dans quatre mois, des inquiétudes surgissent quant à l'impact potentiel du CME sur la mission.

Malgré ces craintes, le vaisseau spatial Aditya L1 présente deux avantages qui pourraient l’aider à résister à de tels incidents. Premièrement, elle est située à une distance considérable du Soleil, contrairement à la sonde solaire Parker de la NASA qui s'approche du Soleil à une distance de 6.9 ​​millions de kilomètres. Aditya L1, quant à elle, se trouve à environ 1.5 million de kilomètres de la Terre. Cette différence spatiale pourrait offrir un niveau de protection plus élevé.

De plus, le vaisseau spatial Aditya L1 est équipé d'alliages et de substances spéciaux conçus pour le protéger des dangers liés à l'espace tels que les rayonnements extrêmes et les nuages ​​​​CME. Cette fonctionnalité garantit que le vaisseau spatial est bien préparé pour faire face à tout risque potentiel associé à sa proximité avec le Soleil.

Aditya L-1 est la première mission solaire de l'Inde et a récemment achevé sa quatrième manœuvre vers la Terre le 15 septembre. La collaboration entre l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) et six autres instituts nationaux vise à étudier la photosphère, la chromosphère et la couronne du Soleil. en utilisant des détecteurs avancés de particules électromagnétiques et de champs magnétiques.

Grâce à sa conception robuste et à ses mesures de protection, le vaisseau spatial Aditya L1 est bien placé pour contribuer de manière significative à notre compréhension du Soleil et de son comportement. Cette mission représente une étape cruciale pour le programme d'exploration spatiale de l'Inde, démontrant les prouesses technologiques du pays et son dévouement à la recherche scientifique.

