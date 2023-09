Des chercheurs développent une méthode pour étudier l’énergie noire dans les galaxies proches

Des chercheurs de l’Université de Cambridge ont découvert une nouvelle méthode permettant potentiellement de détecter et de mesurer l’énergie sombre en étudiant le mouvement entre la Voie lactée et les galaxies d’Andromède. L’énergie noire est la force mystérieuse qui représente plus des deux tiers de l’univers et est responsable de son expansion accélérée.

Les scientifiques utilisent traditionnellement des galaxies lointaines pour étudier l’énergie noire, mais ne l’ont pas encore détectée directement. Cependant, les chercheurs ont découvert qu’en examinant la manière dont Andromède et la Voie lactée se rapprochent, ils pourraient estimer la valeur supérieure de la constante cosmologique, un modèle simple de l’énergie noire. La limite supérieure qu’ils ont trouvée est cinq fois supérieure à la valeur pouvant être détectée dans l’univers primitif.

Cette technique en est encore à ses débuts, mais elle ouvre la possibilité de détecter et de mesurer l’énergie noire en étudiant notre propre voisinage cosmique. En observant la masse et le mouvement d'Andromeda, les chercheurs pensent qu'il est possible de déterminer la constante cosmologique et l'énergie sombre.

Andromède est la galaxie la plus proche de la Voie Lactée et les deux galaxies sont sur une trajectoire de collision au ralenti. À mesure qu’ils se rapprochent, ils commenceront à tourner autour l’un de l’autre. Les simulations des chercheurs montrent que l'énergie noire affecte la manière dont Andromède et la Voie lactée tournent l'une autour de l'autre, et en modifiant la valeur de la constante cosmologique, ils peuvent observer comment elle modifie l'orbite.

Bien que cette technique ne constitue pas une détection directe de l’énergie noire, elle fournit des informations précieuses. Les données du télescope James Webb (JWST) permettront de mesurer plus précisément la masse et le mouvement d'Andromède, ce qui pourrait aider à affiner les limites supérieures de la constante cosmologique.

L’étude d’autres paires de galaxies pourrait également contribuer à mieux comprendre les effets de l’énergie noire sur l’univers. L’énergie noire reste l’une des plus grandes énigmes de la cosmologie, et percer ses mystères pourrait révolutionner notre compréhension de l’univers.

