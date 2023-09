L'Irlande pourrait assister à un superbe spectacle d'aurores boréales

By

Les astronomes irlandais auront peut-être l'occasion d'assister à un spectacle remarquable d'aurores boréales le 23 septembre. L'équinoxe de septembre pourrait donner lieu à une exposition spectaculaire d'aurores boréales, en particulier le long des côtes rurales du nord de l'Irlande. Il est également possible que les lumières soient visibles dans d'autres régions, notamment à Mayo, Ashbourne et Dublin, en fonction des conditions météorologiques. Les aurores boréales présentent des teintes éblouissantes de vert, de rose et de rouge, résultant de l'interaction de particules avec l'atmosphère terrestre.

David Moore, rédacteur en chef du magazine Astronomy Ireland, a expliqué que l'équinoxe augmente la probabilité de voir les aurores boréales en raison de l'inclinaison de la Terre vers le soleil. Même si un soleil calme peut éliminer toute chance d'assister au phénomène, même une modeste explosion du soleil pendant l'équinoxe peut déclencher l'apparition d'une aurore. Moore a suggéré que ceux qui vivent sur la côte nord de l'Irlande auraient une meilleure vue, car ils pourraient contempler l'océan Atlantique sans aucune interférence des lumières de la ville au loin.

Cependant, Moore a mis en garde contre un excès d'espoir quant à l'observation de l'ensemble de l'affichage, car cela dépend fortement des conditions météorologiques. Le temps imprévisible de l'Irlande entraîne souvent une couverture nuageuse qui peut obstruer la vue. Néanmoins, il y a des périodes de ciel clair dans le pays, et les dernières prévisions météorologiques du 23 septembre indiquent une possibilité de ciel clair après une période de pluie. Cela offre un certain espoir aux astronomes irlandais qui attendent avec impatience un spectacle éblouissant dans leur ciel nocturne.

Sources : Astronomy Ireland Magazine, Met Eireann