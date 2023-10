La NASA conclut la mission CALIPSO après 17 ans d'analyse du climat et de la qualité de l'air

La NASA a récemment annoncé l’achèvement de sa mission CALIPSO (Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observation), qui a duré 17 années remarquables. Cet effort conjoint entre la NASA et le CNES français a apporté une contribution significative à la compréhension du climat, de la météo et de la qualité de l'air.

Grâce à la technologie LIDAR (Light Detection and Ranging), CALIPSO a collecté plus de 10 milliards de mesures et produit des milliers de rapports scientifiques. La mission impliquait deux satellites, CALIPSO et CloudSat, lancés en 2003 et exploités sur une orbite héliosynchrone.

L'un des principaux objectifs de la mission était de mesurer l'altitude des nuages ​​et les caractéristiques de diverses particules atmosphériques, notamment la poussière, le sel marin, les cendres et la suie. Ces observations ont joué un rôle crucial dans le développement de modèles sophistiqués qui nous aident à comprendre des processus atmosphériques complexes, notamment la formation des nuages, la convection atmosphérique, les précipitations et le transport de particules.

Les données de CALIPSO se sont révélées particulièrement précieuses lors des incendies de forêt en Australie en 2020. La mission a capturé des panaches de fumée s'élevant à des hauteurs extraordinaires de 15 à 20 kilomètres, atteignant la stratosphère. Ces informations ont offert des informations inestimables sur le comportement et l'impact de la fumée des incendies de forêt sur l'atmosphère et le climat de la Terre.

La conclusion de la mission CALIPSO marque la fin d’une époque remarquable d’exploration scientifique et de collecte de données. Au cours de sa période d'exploitation, CALIPSO a considérablement élargi nos connaissances sur les conditions atmosphériques, contribuant ainsi aux efforts continus de surveillance du changement climatique, des conditions météorologiques et de la qualité de l'air.

Définitions:

1. CALIPSO (Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observation) : une mission conjointe entre la NASA et le CNES français qui a utilisé la technologie LIDAR pour collecter des données sur le climat, la météo et la qualité de l'air.

2. LIDAR (Light Detection and Ranging) : Technique de télédétection qui utilise des impulsions laser pour mesurer des distances et recueillir des informations sur les propriétés de la lumière diffusée, souvent utilisée pour les observations atmosphériques.

Source : IE