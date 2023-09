Le satellite CALIPSO Lidar termine sa mission de 17 ans

By

Le satellite lidar CALIPSO, projet commun entre la NASA et le CNES français, a achevé sa mission scientifique après 17 ans d'exploitation. CALIPSO, qui signifie Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observation, a fourni des informations précieuses sur le climat, la météo et la qualité de l'air.

Équipé d'un système lidar sophistiqué, CALIPSO a fonctionné en tandem avec le système radar de profilage des nuages ​​du satellite CloudSat pour enregistrer plus de 10 milliards de mesures lidar et alimenter des milliers de rapports scientifiques. Les mesures du satellite ont contribué à améliorer la compréhension des structures nuageuses, des couches d'aérosols et de divers processus atmosphériques.

L'une des observations notables de CALIPSO consiste à capturer les panaches de fumée provenant des incendies de forêt massifs qui ont frappé l'Australie en 2020. Le satellite a observé de la fumée atteignant la stratosphère, l'un des panaches les plus élevés jamais enregistrés. Les observations de CALIPSO ont également joué un rôle crucial dans la détection et la mesure de l'altitude des panaches de cendres provenant des éruptions volcaniques, contribuant ainsi à la sécurité des vols et à éviter les dangers potentiels.

L’héritage de CALIPSO s’étend au-delà de ses contributions scientifiques. Le satellite a favorisé une communauté internationale d'utilisateurs de données, avec des centaines d'étudiants utilisant les données lidar CALIPSO pour leurs recherches supérieures. La mission réussie de CALIPSO souligne l'importance des partenariats, avec les contributions de la NASA, du CNES, de l'Agence spatiale canadienne, du Jet Propulsion Lab, de Ball Aerospace Corporation et de Fibertek.

Le satellite lidar CALIPSO a considérablement fait progresser notre compréhension du climat, de la météo et de la qualité de l’air, laissant un impact durable sur la recherche scientifique atmosphérique.

