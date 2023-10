L'imagerie avancée révèle des informations sur la caldeira de Long Valley en Californie

Les scientifiques de Caltech ont utilisé des techniques d'imagerie avancées pour étudier l'activité sismique accrue au sein de la caldeira de Long Valley en Californie, un supervolcan endormi. Au cours des dernières décennies, cette région des montagnes de l’est de la Sierra Nevada a connu des essaims de tremblements de terre et une inflation du sol, le sol s’élevant d’environ un demi-pouce par an au cours de ces épisodes.

Dirigée par le professeur Zhongwen Zhan, l'équipe de recherche a produit des images souterraines très détaillées de la caldeira de Long Valley, pénétrant jusqu'à 10 kilomètres dans la croûte terrestre. Leurs découvertes ont été publiées dans la revue Science Advances le 18 octobre. Les images révèlent que la chambre magmatique du volcan est recouverte d'un couvercle solidifié de roche cristallisée, formé par le refroidissement et la solidification du magma liquide.

Pour générer ces images souterraines, les scientifiques ont utilisé une technique qui consiste à mesurer les ondes sismiques des tremblements de terre. Ils ont utilisé des câbles à fibres optiques, similaires à ceux utilisés pour les services Internet, pour effectuer des mesures sismiques à l'aide d'une méthode appelée détection acoustique distribuée (DAS). Le câble de 100 kilomètres qu'ils ont utilisé pour imager la caldeira de Long Valley équivalait à un tronçon de 10,000 XNUMX sismomètres mono-composant.

Sur une période de 18 mois, l'équipe a enregistré plus de 2,000 5 événements sismiques, dont la plupart étaient trop petits pour être ressentis par les humains. Cette recherche marque la première fois que des images aussi profondes et à haute résolution sont produites à l’aide du DAS. Des études antérieures utilisant la tomographie locale se concentraient uniquement sur l'environnement souterrain peu profond à des profondeurs d'environ XNUMX kilomètres, ou couvraient une zone plus vaste avec une résolution plus faible.

« Même si nous ne pensons pas que la région se prépare à une autre éruption supervolcanique, le processus de refroidissement pourrait libérer suffisamment de gaz et de liquide pour provoquer des tremblements de terre et de petites éruptions », explique le professeur Zhan. Par exemple, en mai 1980, la caldeira de Long Valley a connu quatre tremblements de terre de magnitude 6.

Les projets futurs de l'équipe consistent à utiliser un câble de 200 kilomètres pour pénétrer encore plus profondément dans la croûte terrestre, atteignant des profondeurs d'environ 15 à 20 kilomètres. Cela permettra une exploration plus approfondie de la chambre magmatique de la caldeira, souvent appelée son « cœur battant ». L'utilisation de la technologie DAS dans cette étude met en évidence son potentiel pour faire progresser notre compréhension de la dynamique crustale dans d'autres régions également.

Sources:

– Scitech Quotidien

– Avancées scientifiques