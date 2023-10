Comprendre l'activité récente de la caldeira de Long Valley

By

Les scientifiques surveillent la caldeira de Long Valley dans les montagnes de l'est de la Sierra Nevada en Californie depuis plusieurs décennies en raison de l'activité sismique continue et de la déformation du sol. La caldeira, qui est un supervolcan endormi, a connu une violente éruption il y a 760,000 XNUMX ans. Pour déterminer la cause de l'activité récente, des chercheurs de Caltech ont mené une étude détaillée de la structure souterraine de la caldeira.

Grâce à des techniques d'imagerie avancées, les chercheurs ont pu créer des images haute résolution de la croûte terrestre jusqu'à 10 kilomètres sous la caldeira. Ces images ont révélé que la récente activité sismique est le résultat de la libération de fluides et de gaz lorsque la zone se refroidit et se stabilise. Le processus de refroidissement peut provoquer des tremblements de terre et de petites éruptions, bien que cela ne soit pas une indication d’une éruption supervolcanique imminente.

L'étude a montré que la chambre magmatique située sous la caldeira est recouverte d'un couvercle durci de roche cristallisée, formé lorsque le magma liquide refroidit et se solidifie. Cela indique que la chambre magmatique n’est actuellement pas soumise à une pression significative, ce qui suggère en outre qu’une éruption supervolcanique est peu probable dans un avenir proche.

Bien que l'activité récente ne soit pas préoccupante dans l'immédiat, il est important que les scientifiques continuent de surveiller la caldeira de Long Valley afin de mieux comprendre les processus qui se déroulent sous la surface. Ces recherches fournissent des informations précieuses sur le comportement des supervolcans et pourraient contribuer au développement de systèmes d’alerte précoce en cas d’éruptions potentielles.

