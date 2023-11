L'unité d'étalonnage HISPEC : repousser les limites de l'étalonnage des spectrographes

L’avancement des instruments spectrographes à haute résolution sur les télescopes de classe 10 m s’accompagne de la demande de méthodes d’étalonnage de plus en plus précises pour soutenir des activités scientifiques révolutionnaires. Pour relever ces défis, l’unité d’étalonnage (CAL) du SPectrographe infrarouge à haute résolution pour la caractérisation des exoplanètes (HISPEC) a été développée.

L'unité CAL a été spécialement conçue pour répondre aux besoins de cas scientifiques complexes tels que l'imagerie Doppler des atmosphères d'exoplanètes, les mesures de précision de la vitesse radiale et la spectroscopie haute résolution à contraste élevé des exoplanètes proches. S'appuyant sur les succès du Keck Planet Imager and Characterizer (KPIC), CAL intègre quatre sources de lumière proche infrarouge (NIR) qui possèdent des informations de longueur d'onde codées en elles, qui peuvent être couplées dans des fibres monomodes.

Ces sources lumineuses NIR peuvent être utilisées en mode synchrone lors d’observations scientifiques ou de manière asynchrone lors d’étalonnages de jour. Pour fournir un étalonnage absolu allant de 0.98 μm à 2.5 μm, CAL utilise une lampe à cathode creuse (HCL) et une série de cellules d'absorption de gaz. De plus, un peigne de fréquence laser (LFC) offre des informations de longueur d'onde stables et indépendantes du temps pendant l'observation, ainsi qu'un astro-étalon de plus faible finesse servant de sauvegarde pour le LFC. Les leçons et les enseignements tirés du développement de l'instrument HISPEC façonneront sans aucun doute les exigences des futurs instruments dédiés aux télescopes extrêmement grands (ELT).

L'unité d'étalonnage HISPEC met en valeur l'engagement des scientifiques et des astronomes à repousser les limites de la connaissance dans le domaine de la caractérisation des exoplanètes. Grâce à ses méthodes d’étalonnage de pointe et à sa technologie sophistiquée, les chercheurs peuvent continuer à affiner leur compréhension des atmosphères des exoplanètes, à améliorer la précision des mesures de vitesse radiale et à faire progresser la spectroscopie à haute résolution.

