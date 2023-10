Un échantillon d'astéroïde collecté par la mission de la NASA revient sur Terre

Une mission lancée par la NASA est revenue avec succès sur Terre avec le plus gros échantillon d'astéroïde jamais collecté. L’échantillon, prélevé sur l’astéroïde Bennu vieux de 4.5 milliards d’années, aidera les chercheurs à étudier les origines de la vie et la formation du système solaire. Alan Hildebrand, planétologue et professeur agrégé à l'Université de Calgary, fait partie de l'équipe de recherche qui étudie le spécimen. Il participe à la mission depuis 2009 et étudie la composition, l'âge et les propriétés de l'échantillon.

Bennu est un astéroïde sombre, ce qui rend ce spécimen unique et précieux pour les études scientifiques. Il est différent des autres astéroïdes et fournit des informations importantes sur la formation du système solaire. L'échantillon a été collecté par le vaisseau spatial OSIRIS-REx de la NASA, qui a passé sept ans dans l'espace à visiter l'astéroïde géocroiseur et à cartographier ses origines. Ce contexte est crucial pour comprendre la composition et les caractéristiques de l’échantillon de roche.

La mission OSIRIS-REx constitue une avancée scientifique importante car elle permet aux chercheurs d’étudier des échantillons d’astéroïdes directement à partir de leur source. Généralement, lorsque des météorites tombent sur Terre, elles peuvent être contaminées par l’atmosphère. En collectant des échantillons directement sur l'astéroïde, les scientifiques peuvent éviter cette contamination et mieux comprendre la composition et l'histoire de l'astéroïde.

Les résultats de la mission ont été décrits comme une nouvelle découverte dans notre compréhension de l'univers et des éléments constitutifs de la vie. L’échantillon contient plus de carbone et d’eau que prévu, ce qui suggère que les ingrédients nécessaires à la vie sur Terre pourraient être enfermés dans ces roches. Cette recherche aidera à répondre à des questions fondamentales sur nos origines et notre place dans l'univers.

Outre son importance scientifique, la mission a également des implications pratiques. En étudiant des astéroïdes comme Bennu, la NASA peut mieux comprendre la menace qu’ils représentent pour la Terre et développer des stratégies pour intercepter et dévier les impacteurs potentiels. Hildebrand note que Bennu lui-même pourrait potentiellement avoir un impact sur la Terre dans environ 150 ans.

La participation de l'Université de Calgary à la mission met en valeur son expertise dans l'étude des roches spatiales rares. L'université possède plus de 20 ans d'expérience dans la manipulation de spécimens délicats et dans la repousse des limites de l'analyse scientifique. Dans le cadre de la mission, le Canada conservera quatre pour cent de l'échantillon, tandis que 25 pour cent seront disponibles pour étude par l'équipe de mission, et le reste sera archivé par la NASA pour des recherches futures.

La cartouche contenant le spécimen de Bennu sera ouverte en octobre et les chercheurs espèrent commencer à étudier l'échantillon d'ici novembre. Cette mission passionnante offre une occasion unique de percer les mystères des premiers temps du système solaire et de faire la lumière sur notre place dans l’univers.

Sources : CBC, NASA