Le potentiel révolutionnaire de la technologie de détection du cancer inspirée des papillons

By

Dans le domaine du diagnostic médical, les scientifiques s’inspirent souvent de la nature. Un exemple remarquable en est la capacité visuelle du papillon, qui a inspiré un développement révolutionnaire dans la technologie de détection du cancer. La capacité du papillon Papilio xuthus à percevoir la lumière ultraviolette (UV), bien au-delà des capacités humaines, a conduit les chercheurs à développer un capteur d'imagerie susceptible de révolutionner la façon dont nous identifions les cellules cancéreuses.

Au cœur de cette avancée se trouve le système visuel unique du papillon, capable de détecter un spectre de couleurs, y compris la lumière UV. Contrairement aux humains, dont la vision est limitée à trois photorécepteurs dans le spectre du rouge, du vert et du bleu, les yeux du papillon Papilio xuthus possèdent au moins six classes de photorécepteurs. Cela leur permet de percevoir des couleurs supplémentaires, comme le violet et diverses nuances d'UV.

Pour imiter cette capacité visuelle extraordinaire, des chercheurs de l'Université de l'Illinois à Urbana-Champaign, dirigés par les professeurs Viktor Gruev et Shuming Nie, ont utilisé des nanocristaux de pérovskite (PNC) en tandem avec la technologie du silicium pour créer un capteur d'imagerie capable de détecter plusieurs régions UV avec haute précision. Les nanocristaux de pérovskite, connus pour leurs propriétés exceptionnelles d’absorption et d’émission de lumière, sont particulièrement aptes à détecter les longueurs d’onde UV difficiles.

En incorporant des nanocristaux de pérovskite, le capteur peut absorber les photons UV et les réémettre dans le spectre visible, qui est ensuite capturé par des photodiodes au silicium. Cette technologie innovante permet la cartographie détaillée des signatures UV, permettant ainsi de distinguer les cellules cancéreuses des cellules saines.

Les applications potentielles de ce capteur sont vastes. Par exemple, cela pourrait aider les chirurgiens à déterminer la quantité précise de tissu à retirer lors des excisions de tumeurs cancéreuses. De plus, la technologie ouvre des possibilités pour une meilleure compréhension d’autres espèces qui perçoivent la lumière UV, fournissant ainsi un aperçu de leurs comportements et interactions au sein de leurs écosystèmes, y compris les environnements sous-marins.

Avec la capacité de différencier les cellules cancéreuses des cellules saines avec un niveau de confiance remarquable de 99 pour cent, cette technologie d’imagerie est prometteuse au-delà des applications liées à la santé. Il offre une approche nouvelle et passionnante dans divers domaines, notamment la biologie, l’écologie et au-delà.

Source : Avancées scientifiques