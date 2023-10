Expliquer la luminosité des jeunes galaxies à l’aube cosmique

By

Les scientifiques étudiant les premières images des premières galaxies de l'univers prises par le télescope spatial James Webb (JWST) ont été surpris de constater qu'elles semblaient trop brillantes, trop massives et trop matures pour leur âge. Cette découverte a conduit à des questions concernant le modèle standard de la cosmologie. Cependant, de nouvelles simulations menées par une équipe d'astrophysiciens de l'Université Northwestern apportent désormais une explication à l'éclat de ces jeunes galaxies.

Contrairement aux hypothèses initiales, les simulations suggèrent que ces galaxies ne sont pas aussi massives qu’elles le paraissaient initialement. Au lieu de cela, des galaxies moins massives peuvent émettre un niveau de luminosité similaire grâce à des sursauts irréguliers de formation d’étoiles. Cette découverte résout non seulement le mystère de la massivité trompeuse des jeunes galaxies, mais s’aligne également sur le modèle standard de la cosmologie.

Les simulations, qui faisaient partie du projet Feedback of Relativistic Environments (FIRE), impliquaient la modélisation de la formation des galaxies juste après le Big Bang. L’équipe a découvert que les étoiles se formaient par éclats, un concept connu sous le nom de « formation d’étoiles en rafale ». Les galaxies de faible masse, en particulier, présentent ce modèle alterné de formation d’étoiles.

Au cours d'une explosion de formation d'étoiles, les étoiles se forment rapidement, suivies d'une période de quelques nouvelles formations d'étoiles pendant des millions d'années, puis d'une autre explosion de formation d'étoiles. Ce cycle est piloté par l'explosion de supernovae, qui éjecte du gaz du système uniquement dans les galaxies de faible masse. Dans les galaxies plus massives, une gravité plus forte empêche l’éjection de gaz, conduisant à un taux constant de formation d’étoiles.

Les simulations ont également révélé que la formation d’étoiles en rafale peut expliquer la luminosité observée des galaxies à l’aube cosmique. Le nombre de galaxies brillantes prédit par les simulations correspond au nombre observé par le JWST.

Ces découvertes jettent un nouvel éclairage sur l’univers primitif et sa formation. Avant le JWST, les connaissances sur l’aube cosmique étaient limitées et la plupart des connaissances reposaient sur des spéculations. Le JWST a permis aux scientifiques de rassembler des preuves d’observation solides et d’étudier la physique de cette période ancienne.

Sources:

– Université Northwestern : https://news.northwestern.edu/stories/2021/10/explaining-the-brightness-of-young-galaxies-at-cosmic-dawn/

– Les lettres du journal astrophysique : (URL nécessaire)