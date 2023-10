Une nouvelle étude révèle pourquoi les jeunes galaxies semblent faussement massives

By

Une étude récente menée par des physiciens de l’Université Northwestern a mis en lumière les raisons pour lesquelles les jeunes galaxies semblent plus massives que prévu. L’étude a utilisé des simulations informatiques avancées pour modéliser la formation des galaxies peu après le Big Bang.

Les observations précédentes effectuées par le télescope spatial James Webb (JWST) avaient intrigué les scientifiques, car les jeunes galaxies semblaient trop brillantes, massives et développées pour leur âge. C’était comme si ces galaxies étaient passées du stade d’enfant à celui d’adulte en quelques années.

Les nouvelles simulations menées par l’équipe Northwestern suggèrent que ces galaxies pourraient en réalité être plus petites qu’on ne le pensait auparavant. Les résultats montrent que les galaxies moins massives peuvent toujours émettre des éclats lumineux de formation d’étoiles, ce qui peut les faire paraître beaucoup plus brillantes que leur masse réelle ne le suggère.

Le chercheur principal Guochao Sun a expliqué que le facteur clé est la capacité d'un système à produire une quantité suffisante de lumière sur une courte période de temps. Cela peut se produire soit parce que le système est massif, soit parce qu’il peut générer de la lumière rapidement. Si la formation d’étoiles se produit par rafales, elles peuvent émettre des éclairs de lumière, conduisant à l’apparition de galaxies très brillantes.

L’étude fournit également des informations précieuses sur l’aube cosmique, période qui a marqué la formation des premières étoiles et galaxies de l’univers. Avant le lancement de JWST, on savait peu de choses sur cette période ancienne. Cependant, les observations du télescope ont considérablement élargi notre compréhension de l'aube cosmique.

En utilisant des algorithmes de pointe et une théorie astrophysique, les chercheurs ont pu modéliser la formation des galaxies et examiner l’énergie, la masse, l’impulsion et les composants chimiques impliqués. Leurs simulations ont révélé que la formation d’étoiles en rafale, où les étoiles se forment selon des motifs alternés, pourrait expliquer la luminosité exceptionnelle des galaxies à l’aube cosmique.

Les résultats remettent en question les hypothèses précédentes et fournissent une explication plausible de la masse trompeuse des jeunes galaxies. En utilisant des simulations informatiques, l’équipe a pu le confirmer sans introduire d’incohérence avec notre compréhension actuelle du cosmos.

Cette étude marque une avancée importante dans notre compréhension de la formation des galaxies et des premiers univers. Grâce aux progrès de la technologie d’observation, comme le JWST, les scientifiques disposent de plus grandes capacités pour explorer les détails physiques des anciennes galaxies et percer davantage les mystères de l’aube cosmique.

Sources:

- Université du nord-ouest

– Les lettres du journal astrophysique (doi : 10.3847/2041-8213/acf85a)