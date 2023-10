Activité d'éclatement du Magnetar SGR J1830-0645 observée avec AstroSat

By

Les astronomes ont utilisé le vaisseau spatial indien AstroSat pour observer un magnétar appelé SGR J1830-0645 lors de sa récente activité d'éclatement. Les résultats de la campagne d’observation permettent de mieux comprendre le comportement et les propriétés de ce magnétar.

Les magnétars sont des étoiles à neutrons dotées de champs magnétiques incroyablement puissants, plus d'un quadrillion de fois plus puissants que le champ magnétique terrestre. Ces champs magnétiques provoquent l’émission d’un rayonnement électromagnétique de haute énergie lors de leur désintégration. Les magnétars sont généralement jeunes et présentent une forte variabilité temporelle dans leur magnétosphère.

SGR J1830-0645 a été découvert le 10 octobre 2020 par le vaisseau spatial Swift de la NASA lorsqu'il a émis un sursaut gamma doux et court. Sa période de rotation est d'environ 10.41 secondes et son âge de rotation est de 24,000 1830 ans. Le champ magnétique dipolaire du SGR J0645-550 a une intensité d'environ XNUMX XNUMX milliards de Gauss.

Une équipe d'astronomes dirigée par Rahul Sharma de l'Institut de recherche Raman de Bangalore, en Inde, a observé SGR J1830-0645 à l'aide du télescope à rayons X mous (SXT) et du compteur proportionnel à rayons X à grande surface (LAXPC) d'AstroSat. Ils ont effectué une analyse temporelle et spectrale, détectant de courts sursauts de rayons X inférieurs à la seconde, des pulsations de 0.9 à 10 keV, une variation des profils d'impulsion avec l'énergie, une variation significative de la fraction pulsée et une raie d'émission de 6.4 keV.

La présence de la raie d'émission suggère qu'il pourrait y avoir une matière relativement froide à proximité de l'étoile à neutrons, provoquant la fluorescence du fer. Au total, les astronomes ont observé 67 sursauts, d'une durée moyenne de 33 millisecondes. L'éclat le plus brillant a duré environ 90 millisecondes.

La fraction pulsée du SGR J1830-0645 a montré une évolution significative avec une énergie croissante, augmentant jusqu'à environ 5 keV puis diminuant fortement. Ce comportement diffère de celui observé dans les autres magnétars. L'étude a également révélé que le SGR J1830-0645 possède des propriétés spectrales typiques de la plupart des magnétars dans la bande des rayons X mous, composées de deux composants thermiques et d'un composant non thermique de loi de puissance.

Cette recherche fournit des informations précieuses sur les caractéristiques du magnétar SGR J1830-0645 lors de son activité d’éclatement. En étudiant les magnétars comme celui-ci, les astronomes peuvent mieux comprendre les mécanismes à l’origine de leurs émissions et la dynamique de leurs champs magnétiques.

Source : Rahul Sharma et al, observation AstroSat du magnétar SGR J1830-0645 lors de sa première explosion de rayons X détectée, arXiv (2023). DOI : 10.48550/arxiv.2310.04079