District de Burquitlam Park : redéfinir la vie à l'horizon

Le district de Burquitlam Park est une communauté planifiée passionnante et très attendue à Burquitlam. Situé au coin de Como Lake Avenue et Clarke Road, ce développement axé sur le transport en commun possède de superbes tours de grande hauteur offrant une gamme de studios, de résidences d'une, deux et trois chambres. Avec des prix commençant autour de 400 $ et un dépôt de 15 %, ce projet présente une excellente opportunité d'investissement pour les étudiants de SFU et les professionnels en activité.

Conçu dans un souci de commodité et de vie luxueuse, le district de Burquitlam Park propose une gamme de commodités pour ses résidents. Avec 40,000 XNUMX pieds carrés d'espace, les résidents peuvent profiter d'un simulateur de golf, d'un salon de karaoké, d'un sauna, d'un hammam, d'un espace de yoga et d'un parc privé. Le développement offre également une salle de jeux et une salle de fête, parfaites pour recevoir amis et famille.

Les maisons à aire ouverte du Burquitlam Park District offrent un espace de vie moderne et aéré, idéal pour les familles, les retraités et les investisseurs immobiliers. Chaque maison est méticuleusement conçue par BAM Interior Design et dispose de hauts plafonds de neuf pieds, de revêtements de sol stratifiés, de laveuses et de sécheuses ainsi que de systèmes de chauffage et de climatisation pour un confort toute l'année. Les unités de deux et trois chambres disposent de détails de cuisine luxueux, notamment des unités avec four mural, des comptoirs en pierre de quartz et un dosseret en carreaux de porcelaine d'inspiration européenne.

L'un des principaux points forts du district de Burquitlam Park est son accessibilité. L'extension Evergreen, située juste à l'extérieur du développement, assure un transport fluide entre les grandes villes, tandis que l'accès à proximité aux autoroutes permet aux résidents de rejoindre Metrotown et le centre-ville de Vancouver en moins de 30 minutes. La station Burquitlam SkyTrain est également adjacente, permettant des déplacements sans effort entre Coquitlam et Burnaby.

En plus de son emplacement idéal, le district de Burquitlam Park est entouré d'une gamme d'options culinaires, de divertissement et de shopping. Les résidents peuvent profiter des cafés, des restaurants de barbecue coréens, des centres commerciaux, des marchés et des boutiques à proximité. La communauté offre également une atmosphère animée avec une variété de magasins, de détaillants, de bistros, de garderies, du YMCA Bettie Allard, d'épiceries et de centres de soins de santé.

Pour ceux qui recherchent des activités de plein air, le district de Burquitlam Park offre un accès immédiat aux sites de loisirs naturels, notamment le parc Mountain View et le parc Como Lake. Les résidents peuvent également explorer les zones de conservation et les pistes cyclables à proximité, reliant Lea et Como Lake Avenue.

Soutenu par le promoteur réputé Intergulf Development Group, avec plus de 40 ans d'expérience, Burquitlam Park District offre la possibilité de posséder une propriété dans le centre-ville prospère de Burquitlam. Avec son emplacement privilégié, ses équipements exceptionnels et ses prix raisonnables, le Burquitlam Park District présente l'un des meilleurs rapport qualité-prix disponibles dans la région métropolitaine de Vancouver.

Pour rester à jour sur le district de Burquitlam Park et recevoir des informations importantes sur le projet, veuillez visiter le site Web du district de Burquitlam Park pour vous inscrire aux mises à jour.

Source : l'article source n'a reçu aucune URL.