Un réservoir d'eau récemment découvert suscite des inquiétudes concernant un méga-séisme

Les scientifiques ont récemment fait la découverte importante d’une immense masse d’eau sous le fond océanique dans la zone de subduction de Hikurangi, au large de Gisborne/Tairāwhiti. Cette région est connue pour son risque élevé de séisme de magnitude 9 dans les 50 prochaines années. La nouvelle découverte, dévoilée dans une étude récemment publiée, fait partie d'un projet de recherche international visant à recueillir davantage d'informations sur la tranchée Hikurangi.

La zone de subduction de Hikurangi est l'endroit où deux plaques tectoniques entrent en collision, créant une immense pression qui pourrait potentiellement déclencher un grand tremblement de terre et un tsunami ultérieur. Selon le Dr Graham Leonard, expert en risques naturels au GNS, cette zone particulière est la cause de ses « nuits blanches ». Les scientifiques estiment qu’il y a 26 % de chances qu’un méga-séisme se produise dans cette région au cours des 50 prochaines années.

GNS a réalisé une modélisation suggérant qu'un séisme de magnitude 8.9 dans la zone de subduction de Hikurangi pourrait générer un tsunami avec des vagues atteignant 20 m de haut le long de certaines parties de la côte néo-zélandaise. Cela ne laisse que 13 minutes aux résidents pour évacuer vers un lieu sûr.

La découverte de la masse d'eau située sous le fond océanique est étudiée pour comprendre comment sa pression pourrait contribuer à un phénomène appelé tremblements de terre à glissement lent. Les événements de glissement lent se déroulent sur des semaines, voire des mois, et peuvent éventuellement conduire à un méga-séisme. L'auteur principal, Andrew Gase, de l'Université Western Washington, souligne que même si les chercheurs ne peuvent pas pleinement comprendre l'impact sur la ligne de faille, ils ont observé une quantité d'eau bien supérieure à la normale. Gase demande des forages plus profonds pour déterminer si l'eau affecte la pression autour de la faille, car ces informations pourraient fournir des informations précieuses pour prévoir avec une plus grande précision les grands tremblements de terre.

La zone de subduction de Hikurangi se situe dans une vaste province volcanique créée il y a des millions d'années lorsqu'un énorme panache de lave a percé la surface de la Terre dans l'océan Pacifique. Cette éruption volcanique, l’un des plus grands événements connus sur Terre, a laissé un héritage géologique durable dans la région.

Si la découverte du réservoir d'eau apporte une nouvelle compréhension de la dynamique complexe de la zone de subduction de Hikurangi, elle souligne également l'importance de poursuivre les recherches sur la prévision et la préparation aux tremblements de terre. Grâce à ces nouvelles connaissances, les scientifiques peuvent s’efforcer d’améliorer les systèmes d’alerte précoce et d’assurer la sécurité des communautés côtières vulnérables.

Définitions:

– Zone de subduction : limite tectonique où convergent deux plaques lithosphériques, une plaque glissant sous l’autre.

– Mégaséisme : Un tremblement de terre d’une magnitude de 9.0 ou plus.

– Tsunami : série de vagues océaniques déclenchées par une activité sismique sous le fond océanique.

– Séisme à glissement lent : tremblement de terre qui se produit sur une période prolongée, généralement de plusieurs semaines à plusieurs mois, par opposition aux tremblements de terre rapides conventionnels.

Sources:

– L'article source