Les bourdons utilisent une stratégie intelligente pour lutter contre les frelons asiatiques, selon une étude

Une nouvelle étude menée par des scientifiques de l'Université d'Exeter a révélé que les bourdons ont développé une méthode efficace pour se défendre contre les frelons asiatiques. Les chercheurs ont découvert que lorsqu’ils sont attaqués, les bourdons à queue chamois tombent au sol, ce qui fait perdre leur emprise aux frelons et donne aux abeilles l’occasion de riposter. Les bourdons lèvent leur dard et se battent avec le frelon jusqu'à ce qu'il abandonne ou réussissent à le déloger. L’étude a observé plus de 120 attaques de ce type et a révélé que les bourdons étaient capables de repousser les frelons à chaque fois.

Selon Thomas O'Shea-Wheller, chercheur à l'Université d'Exeter, cette réponse défensive consistant à tomber au sol semble être plus efficace que les méthodes employées par les abeilles mellifères, qui ont souvent du mal à s'échapper une fois saisies dans les airs. Cependant, malgré les combats stratégiques des bourdons, les colonies situées dans les zones à forte densité de frelons asiatiques ont montré des taux de croissance réduits, ce qui indique que les frelons ont toujours un impact négatif.

Les frelons asiatiques sont des espèces envahissantes qui causent des ravages en Europe et constituent une menace pour les populations d'abeilles au Royaume-Uni. Ces frelons se nourrissent de divers insectes, notamment des abeilles mellifères, mais leur impact sur d’autres pollinisateurs, tels que les bourdons, n’est pas bien compris. L’étude met en lumière leurs interactions avec les bourdons, révélant la découverte surprenante selon laquelle les frelons n’ont absolument pas réussi à s’attaquer aux bourdons.

L’équipe de recherche a placé des colonies de bourdons élevées commercialement dans différents endroits d’Espagne avec différentes densités de frelons asiatiques. Cependant, on ne sait toujours pas pourquoi les colonies situées dans les zones à plus forte densité de frelons ont connu une croissance plus lente.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour bien comprendre l’impact des frelons asiatiques sur les populations de bourdons. L'étude a été financée par le Conseil de recherche en biotechnologie et en sciences biologiques (BBSRC) et le Fonds européen de développement régional (FEDER).

