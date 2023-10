Les bourdons utilisent la stratégie « Stop, Drop, and Roll » pour se défendre contre les frelons asiatiques

Les bourdons ont développé un astucieux mécanisme de défense contre les frelons asiatiques en adoptant la technique « arrêter, laisser tomber et rouler » utilisée par les pompiers. Les chercheurs ont mené une étude en plaçant des colonies d’abeilles dans des zones connues pour abriter des populations de frelons et en utilisant des caméras pour observer toute attaque. L’équipe a filmé 120 embuscades dans 12 colonies différentes en Espagne et a découvert que lorsqu’un frelon attaquait, les bourdons arrêtaient instantanément de voler et tombaient au sol avant de rouler sur le dos et de lever leur dard en guise de légitime défense.

L’impact de la chute faisait généralement perdre au frelon son emprise sur l’abeille, permettant à l’abeille de s’échapper. Cependant, si le frelon parvenait à maintenir son emprise, une lutte s'ensuivait lorsque l'abeille roulait sur le dos et repoussait le frelon à l'aide de son dard. Les chercheurs ont découvert que cette stratégie était efficace à 100 % pour repousser les attaques de frelons.

Malgré le succès de ce mécanisme de défense, les ruches de bourdons situées dans les zones abritant des frelons ont eu moins de succès et se sont développées à un rythme plus lent que les ruches situées dans des zones exemptes de frelons. La raison exacte reste inconnue, mais les chercheurs soupçonnent que la présence de frelons pourrait avoir un impact négatif sur les colonies de bourdons.

Les frelons asiatiques sont connus pour leur comportement prédateur et utilisent une technique appelée « colportage » pour attaquer et tuer diverses espèces d’insectes, dont les abeilles domestiques. Cependant, les bourdons se sont avérés plus difficiles à maîtriser avec cette méthode. Bien que les frelons aient tenté d’attaquer les bourdons de la même manière, les observations faites au cours de l’étude ont échoué totalement.

Se défendre contre les attaques de frelons coûte cher en énergie pour les bourdons, surtout lorsque l’abondance des frelons est élevée. Les frelons rivalisent avec les abeilles pour le nectar des fleurs et les harcèlent constamment au niveau des parcelles fleuries par des attaques fréquentes. Cette compétition pour les ressources et les risques de prédation peuvent avoir des impacts importants sur les populations de bourdons.

Les résultats de cette étude fournissent des informations précieuses sur les stratégies défensives des bourdons contre les frelons asiatiques. La recherche a été publiée dans la revue Communications Biology.

