Les capacités de combat inattendues du bourdon à queue chamoisée contre les frelons asiatiques

Une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’Université d’Exeter a révélé que le bourdon à queue chamois dispose d’une méthode unique et efficace pour se défendre contre les frelons asiatiques. Les frelons asiatiques constituent un problème mondial, envahissant plusieurs continents et causant des ravages dans les écosystèmes en s'attaquant aux insectes, notamment à d'importants pollinisateurs comme les abeilles. Le bourdon à queue chamoisée, une espèce commune en Europe, est l'une de leurs cibles.

Les chercheurs ont observé des colonies de bourdons à queue chamois placées à divers endroits en Espagne, avec la présence de frelons asiatiques. Grâce à des systèmes automatisés de surveillance par caméra, l’équipe a enregistré plus de 120 attaques de frelons contre les bourdons. Étonnamment, à chaque rencontre, les bourdons ont réussi à repousser les frelons en utilisant une tactique astucieuse consistant à se laisser tomber au sol lorsqu'ils sont attaqués. Les frelons ont alors perdu leur emprise ou sont tombés, donnant aux bourdons l'occasion de s'engager dans un match de lutte jusqu'à ce que les frelons finissent par abandonner et partir.

Le succès des bourdons à se défendre est considéré comme une « coïncidence évolutive » puisque les deux espèces n’ont pas co-évolué. Il était inattendu que les bourdons aient une résistance naturelle aux frelons asiatiques. Cependant, malgré leurs aptitudes au combat, la présence des frelons asiatiques a toujours un impact négatif sur les bourdons à queue chamois. Les chercheurs ont découvert que les colonies situées dans les zones à plus forte densité de frelons avaient des taux de croissance plus lents.

La raison de cet impact est encore incertaine, mais il est probable que les frelons limitent le succès de la colonie. Se défendre contre les attaques de frelons coûte cher en énergie aux bourdons, et lorsque l’abondance des frelons est élevée, cela peut affecter considérablement leur recherche de nourriture. La persistance des frelons et leur comportement prédateur généraliste rendent leurs attaques intéressantes, malgré le taux d'échec élevé, car ils parviennent parfois à capturer et à tuer leurs proies.

Dans l’ensemble, même si le bourdon à queue chamoisée a développé une stratégie de défense impressionnante contre les frelons asiatiques, il reste confronté à des défis dans les zones à forte densité de frelons. Cette étude met en évidence la dynamique complexe entre les différentes espèces dans les écosystèmes et l'importance de comprendre leurs interactions pour les efforts de conservation.

