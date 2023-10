Stratégie défensive des bourdons contre les frelons asiatiques

Il a été démontré que les bourdons disposent d’une stratégie défensive fascinante contre les frelons asiatiques. Lorsqu’ils sont attaqués, les bourdons tombent au sol, ce qui fait perdre aux frelons leur emprise ou les engage dans une lutte. Des chercheurs de l’Université d’Exeter ont observé plus de 120 attaques de ce type et ont été étonnés de constater que les bourdons parvenaient à chaque fois à repousser les frelons. Cependant, malgré leur succès défensif, les colonies de bourdons situées dans les zones à forte densité de frelons asiatiques présentaient des taux de croissance réduits.

Les frelons asiatiques, également connus sous le nom de frelons à pattes jaunes, sont devenus envahissants dans de nombreuses régions d’Europe et d’Asie et ont récemment été repérés pour la première fois aux États-Unis. Les observations de frelons asiatiques ont atteint des niveaux records au Royaume-Uni et en Europe continentale, suscitant des inquiétudes pour les pollinisateurs et incitant à des efforts pour contrôler leur population.

On sait peu de choses sur l’impact des frelons asiatiques sur les autres pollinisateurs, notamment les bourdons. Les chercheurs ont découvert que les frelons asiatiques se nourrissent de bourdons, mais leurs attaques aux entrées des colonies n’ont pas abouti à leurs observations. Cependant, la présence de frelons asiatiques continue de nuire aux colonies de bourdons. Les frelons consomment le nectar des fleurs, rivalisent directement avec les abeilles pour se nourrir et les harcèlent constamment en attaquant les parcelles de fleurs.

La réponse défensive des bourdons tombant au sol semble être plus efficace que les stratégies défensives des abeilles mellifères face aux frelons asiatiques. Les bourdons, contrairement aux abeilles domestiques, n’ont pas évolué aux côtés des frelons asiatiques, cette stratégie défensive pourrait donc être une « coïncidence évolutive ».

L'étude menée par l'Université d'Exeter, en collaboration avec des chercheurs de l'Université de Vigo et de l'Université de Saint-Jacques-de-Compostelle, a étudié l'impact des frelons asiatiques sur les colonies de bourdons en Espagne. Les résultats fournissent des informations précieuses sur la dynamique entre les bourdons et les frelons asiatiques, soulignant la nécessité de poursuivre les recherches et les efforts de conservation pour protéger les pollinisateurs des espèces envahissantes.

