Les astronautes pourraient rouler sur la poussière lunaire fondue pour surmonter les défis

Lorsque les astronautes reviendront sur la Lune, ils seront confrontés à de nombreux défis, notamment les radiations, les fluctuations de température et la dangereuse poussière de lune. Pour résoudre le problème de la traversée de la surface lunaire, l'Agence spatiale européenne (ESA) explore l'idée d'utiliser des lasers à haute énergie pour faire fondre la poussière et créer des surfaces de mouvement solides.

La mission Apollo 11 était confrontée à des incertitudes quant à la profondeur et à la quantité de poussière de lune, ce qui risquait de couler lors de l'atterrissage. Même si les sondes de détection de poussière de l'atterrisseur ont empêché tout incident de naufrage, la poussière a néanmoins posé des problèmes pour l'exploration à court terme de la surface lunaire. Par conséquent, pour les missions futures, il est crucial de trouver une solution à la poussière fine et accrochée.

En faisant fondre la poussière sur place, l’ESA vise à créer des surfaces de conduite durcies capables de résister aux rigueurs de l’environnement lunaire. La modélisation de la NASA montre que l’atterrissage d’engins spatiaux plus gros pourrait soulever des quantités importantes de poussière, endommageant potentiellement les surfaces des atterrisseurs. Ainsi, la capacité de faire fondre la poussière et de former des surfaces solides pourrait éviter ces problèmes.

Le programme PAVER de l'ESA (ouvrant la voie au frittage de régolithes sur de grandes surfaces) a étudié le potentiel de cette approche. Lors de tests contrôlés utilisant un régolithe lunaire simulé, un laser CO12 de 2 kilowatts a été utilisé pour faire fondre la poussière, ce qui a donné une surface lisse et vitreuse qui pourrait servir de routes, de zones d'atterrissage et de zones opérationnelles sur la Lune.

L'utilisation de lasers à haute énergie pour faire fondre le sable terrestre afin d'obtenir des surfaces de roulement solides a été proposée en 1933 mais n'a jamais été mise en œuvre. Cependant, sur la Lune, le développement des ressources in situ est crucial, ce qui rend le concept plus réalisable. Au lieu d'amener un laser au dioxyde de carbone sur la Lune, l'ESA suggère que la lumière solaire lunaire pourrait être concentrée à l'aide d'une lentille de Fresnel compacte pour obtenir une fusion équivalente.

L'article récent détaillant les résultats de PAVER met en évidence la disponibilité directe de l'énergie solaire et du régolithe lunaire sur la Lune, faisant du frittage ou de la fusion du régolithe une approche viable. Les échantillons créés dans le cadre de l'étude présentaient des résistances à la compression variées, allant de 56.19 à 216.29 MPa, avec une moyenne de 93.97 MPa.

Cette recherche s'appuie sur des travaux antérieurs sur l'utilisation des ressources in situ, démontrant le potentiel de l'utilisation du régolithe lunaire fondu pour construire des infrastructures sur la Lune. Avec des développements plus poussés, conduire sur la poussière lunaire fondue pourrait devenir une réalité, offrant ainsi un moyen de transport fiable et durable aux futurs explorateurs lunaires.

